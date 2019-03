La comedia existencial llega al Gran Teatro con ‘¿Quién es el señor Schmitt?’

Javier Gutiérrez y Cristina Castaño encabezan el reparto de ¿Quién es el señor Schmitt?, una comedia existencial que llega esta noche (20:30) al Gran Teatro. Lo que empieza como una sorprendente comedia, de pronto se convierte en un thriller de suspense, para terminar acariciando el drama e incluso, finalmente, la tragedia. Habrá una segunda función el sábado a la misma hora.

Sébastien Thyéri es el autor de este texto, que está dirigido y adaptado por Sergio Peris-Mancheta. El reparto se completa con Armando Buika, Xabier Murúa y Quique Fernández.

El señor y la señora Carnero (Gutiérrez y Castaño) cenan tranquilamente en su casa cuando, de pronto, suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor Schmitt. Y lo que es más extraño aún, los Carnero descubren que están encerrados en una casa que no parece su casa: los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros, la ropa de sus armarios tampoco…

El pánico se apodera de todo. La pesadilla no ha hecho más que comenzar. Sea como sea, sus responsables lo advierten: se trata de una obra que, desde su comienzo, no busca cerrar la historia, sino que el público le ponga su propio final.

“En todas las funciones que hacemos tratamos de implicar al público de una manera o de otra. No queremos que el público esté cómodo en la butaca, que no sea sencillamente que se siente y le pongan de comer, sino que sea alguien que forme parte del menú. Esa es nuestra filosofía”, dice su director, Sergio Peris-Mencheta.

Sin duda, uno de los grandes atractivos de ¿Quién es el señor Schmitt? reside en el protagonista, Javier Gutiérrez, uno de los actores españoles más aclamados del momento.