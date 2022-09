El sector del cine andaluz lamenta en Córdoba la falta de ayudas para que salgan adelante sus películas

Andalucía es un territorio propicio para el crecimiento de muchas disciplinas culturales, incluido el apartado cinematográfico. Pero, ¿cómo es la actual situación de los profesionales dedicados a este sector? Esta ha sido la cuestión de una tercera jornada de la Semana del Cine de Córdoba, que ha dejado claro que la región se encuentra en desventaja con respecto a otras comunidades autónomas en materia de subvenciones.

En primera instancia, el festival ha confeccionado una mesa redonda denominada Sin apoyo a la creación, que ha contado con la participación de Pilar Monsell, cineasta, guionista, montadora y miembro del Comité de Programación de Cine Documental del Festival de Málaga; Guillermo Rojas, productor de Summer Films; y Gervasio Iglesias, miembro de la Academia de Cine Europea y de la Academia de Cine Española; mientras que Edgar Burgos, presidente de Record y de la Semana, ha sido el encargado de dirigir el diálogo ante un público joven que ha sido partícipe de la conversación en varios momentos.

La mesa redonda se ha centrado en la necesaria de un mayor apoyo por parte de las instituciones, lo cual hace que, de momento, el cine andaluz quede en "clara desventaja" con respecto a las obras realizadas desde otros puntos del territorio español. Primeramente, los protagonistas han desvelado qué son exactamente estas ayudas, centrándose, sobre todo, en las de desarrollo, mientras que también han recalcado que este tipo de ingresos para los proyectos procedentes del gobierno autonómico ya existían hacen más de una década, pero que, sin embargo y con el paso de los años y los problemas económicos, han quedado relegados a un peldaño inferior.

Asimismo, Guillermo Rojas ha relatado que “cuando hay tan poco dinero para repartir, es muy complicado que la agencia saque dinero. No hay dinero y tenemos que pelear para que el fondo aumente y que no todo vaya a producción, sino que a desarrollo o a películas más arriesgadas”, ha añadido un cineasta que ha contado un caso personal que ha evidenciado la actual situación del cine andaluz. “Yo he contado con hasta tres ayudas al desarrollo y, con ello, me ha costado diez años comenzar a rodar un proyecto”, ha especificado.

Por su parte, Pilar Monsell ha aclarado que, en su género documental, se necesita un trabajo previo que requiere “un desarrollo grande”. “En Andalucía no hay ayudas al desarrollo y en otras comunidades sí. Eso nos pone muy por debajo con respecto a gente que hace nuestro trabajo. Andalucía, con esto, ha perdido mucha fuerza”, ha explicado.

Entretanto y siguiendo con esta misma tendencia, Gervasio Iglesias ha recalcado la importancia de las ayudas para el desarrollo y ha admitido que lo importante es que todo el mundo sea “dueño” de contar sus propias historias. “Tenemos que luchar por mantener la capacidad de contar nuestras propias historias. Hay dos cosas importantes: el desarrollo y el tipo de escritura; y el tiempo de preparación con los actores”.

En la línea de lo dictado en la mesa de redonda y durante la jornada vespertina, la Filmoteca de Andalucía ha acogido la conferencia Financiar obras audiovisuales de Andalucía, impartida por Marta Alamillo, miembro de la Aamma (Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales) y socia fundadora de la empresa The Flow Studio. En ella, la profesional con más de 20 años de experiencia en este sector ha analizado las principales fuentes de financiación de obras audiovisuales en Córdoba y Andalucía, los aspectos más desatacados de cada una de ellas, puntos sensibles de la documentación a presentar, requisitos de acceso, obligaciones de los beneficiarios y la repercusión de los proyectos.

Durante la conferencia, Alamillo ha incidido especialmente en las ayudas a la producción, haciendo hincapié en la falta de esos ingresos al desarrollo nombrados en la mencionada mesa redonda. Por ello, ha analizado todas las ayudas que los interesados podrían solicitar en el ámbito local, provincial y autonómico, siendo también el apartado privado una opción más que podría aportar positivamente al presupuesto. Por otro lado, la previsión y la programación son aspectos fundamentales según Alamillo a la hora de contar con una cuantía determinada para realizar un proyecto.