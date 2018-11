"Una bella interpretación debe ser cegadora"

La ficha 'Biber: Sonatas del Rosario' Hélène Schmitt, violín, y acompañantes.Aeolus (2 CD)

Después de años de ostracismo, la violinista francesa Hélène Schmitt reapareció en 2016 con una grabación apasionada de las Sonatas del Rosario de Biber.

-Tras una década de grabaciones para el sello Alpha, su discografía pareció congelarse hasta estas Sonatas del Rosario publicadas por Aeolus en 2016. ¿A qué se debió este parón?

El mundo de la música está siendo devorado por un 'star system' desenfrenado, de una vanidad enorme"

-La carrera de un músico está plagada de batallas de todo tipo, victorias y derrotas, éxitos y fracasos se alternan con excelentes momentos, pero también humillaciones. Convertirse en artista es una proeza enorme que no depende solamente del talento, del trabajo o de la fuerza interior -virtudes no obstante capitales-, sino también y sobre todo del azar y del poder de decisión de numerosas personas, que actúan según sus gustos personales. Cuando me despidieron del sello Alpha, traté de aprovechar esa pausa para concentrarme, leer más y buscar una mayor elocuencia y una confianza más grande. Encontré un nuevo sello: el alemán Aeolus, que me honró con su confianza, y con el que he podido regresar a trabajar con mi propia fe y mis propios valores.

-Después de sus discos dedicados a Bach, Uccellini, Schmelzer, detenerse en Biber parecía casi imprescindible. ¿Qué aporta la música de Biber al violín del siglo XVII?

-La música de Biber aporta fantasía y complejidad a la técnica del violín -especialmente al utilizar todas las posibilidades de la scordatura- que nadie más había o habría llevado, antes y después de él, a tal punto de incandescencia. A través de la música de Biber, el violín afirma por completo su personalidad; su fuerza y el poder de su fervor sonoro y espiritual. Ilustra, al igual que sus predecesores, dos caras del violín sumamente distintas, las cuales logró asimilar perfectamente: las danzas y sus variaciones, por un lado; y los prólogos o recitativos en un estilo más erudito, por el otro. Las innovaciones de Biber son más extensivas que las de Johann Schmelzer, si bien es posible identificar, al igual que en su predecesor y probable maestro, las mismas complejidades del stylus phantasticus, los violentos contrastes cargados de sentimientos opuestos, así como su firma más elocuente: esa dulzura untuosa y melancólica, sin comparación, de las arias del sur de Alemania. Las melodías de Biber y sus virtuosas piruetas regocijan al violín con una bella opulencia, como Schmelzer ya lo había hecho, pero en Biber se percibe un nuevo nivel de completitud que le confiere sin duda su gran virtuosismo. Sin embargo, estas demostraciones de virtuosismo no son gratuitas, sino que se fusionan profundamente con el fervor instrumental.

-Las Sonatas del Rosario forman una de las colecciones más grabadas de todo el mundo barroco, ¿reconoce alguna influencia en su aproximación a la obra?

-¡He aportado una pequeña piedra a este edificio! Durante mi trabajo, e incluso desde antes, prefiero no escuchar versiones de la obra que me ocupa, para concentrarme mejor. No obstante, obviamente la grabación de Reinhard Goebel es muy importante para mí. Por otro lado, me gusta mucho escuchar siempre la música de los intérpretes que admiro y que me inspiran, pienso especialmente en los pianistas Ivan Moravec y Alexei Lubimov. Escucharlos me da la fuerza para continuar y me muestra el camino a seguir, el camino de la elocuencia; si bien me siento muy lejos del nivel de estos artistas.

-¿Cuáles son los aspectos fundamentales en que asienta su interpretación de la obra?

-¡Sin duda, esa elocuencia que sueño alcanzar, siempre más y mejor! Luego, me gustaría que mi interpretación sea el reflejo de una cierta cultura, es decir, de esa pasión por el saber que debe animar a los intérpretes, sea con Shakespeare o con Biber, ¡y qué mejor si conocen a los dos! Creo que las interpretaciones de madurez pueden reflejar esto, transportan fragmentos reflejados de la Historia. Es más, una bella interpretación debe ser cegadora y para esto no debe buscar sino la sinceridad. Debe transportar también una suerte de aleación entre experiencias y belleza; toda suerte de experiencias, sensitivas y espirituales.

-¿En qué momento se encuentra su carrera de concertista?

-Es difícil tomar distancia en relación a uno mismo, pero me parece que me he establecido bastante como solista. Es mi camino y comienzo a asumirlo mejor, más serenamente. Antes que nada, hoy por hoy soy una música curiosa, con una enorme sed por el conocimiento y que ama enfrentar retos. También tengo ganas de salir del cajón en el que frecuentemente se me coloca: la purista del violín barroco, nada fun (se han descrito mis programas y se me ha descrito a mí misma con este término frecuentemente), que no podría tocar un repertorio distinto. Soy en principio una violinista que toca diferentes repertorios, apasionada de conocerlos cada día mejor a través siempre de su contexto artístico e histórico. Hoy más que nunca, me dedico a tocar todo lo que me gusta. Aunado a esto, tengo una cercanía con la creación contemporánea, ya sea para afrontar nuevos repertorios o para vincular repertorios conocidos con dimensiones nuevas y más contemporáneas como la intersección inteligente, y no frívola, con la danza y la declamación.

-¿Cómo ve el mundo de la interpretación históricamente informada?

-El mundo de la música está siendo devorado por un star system desenfrenado, de una vanidad enorme, lo cual lo aleja de su misión de abrir y elevar el espíritu, pero sobre todo del propósito mismo y de los fundamentos de la música. Este star system es un calco de los modelos del show business, que prevalecen por todos lados, y de sus avatares, enfocados a atraer a un público masivo. En la actualidad, creemos absurdamente que una cosa es buena cuando es validada por la mayoría (y es esto lo que el mundo comercial quiere), y así es, en general, en el mundo de la programación de conciertos. Por supuesto que hay excepciones maravillosas, y artistas tan extraordinarios que son capaces de atraer a todos los públicos. La música antigua ya no es para nada lo que fue algún día, una alternativa que se alimentaba de pensamiento y estudio, que se contraponía justamente a una corriente estética más generalizada. Cuando yo empecé a estudiar, la música antigua detestaba al star system y, más aún, lo rehuía para buscar constantemente fuera de él, en los libros y en las bibliotecas, nuevas formas de enriquecerse. La crisis general por la que atraviesa Europa obliga a la producción ininterrumpida, a hacer dinero urgentemente y a hacer leña de cualquier árbol. A eso se suma el nuevo demonio de la dictadura de la imagen, que se ha impuesto por todos lados: la juventud eterna que todo lo sabe y que no envejece, lo cual excluye en general a los músicos de más de 40 años, y especialmente a las mujeres. Esta es la dura realidad, que no obstante permite que existan magníficas alternativas que, naturalmente, ocupan un lugar más discreto.