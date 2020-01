Almuzara editará más de 200 títulos de ficción y no ficción a lo largo de 2020

La editorial Almuzara, junto con sus otros sellos –Berenice Arcopress, Toromítico y Guadalmazán– afronta el año 2020 con nuevas sugerencias literarias y en total editará algo más de 200 libros dentro de las categorías de ficción y no ficción.

Según la información de la entidad con sede en Córdoba, entre los títulos a destacar figuran el propuesto por el escritor Joaquín Pérez Azaustre, Atocha 55, ganador del Premio Albert Jovell de Novela, quien se adentra en un periodo de la historia reciente de España “para evocar y reflexionar sobre el asesinato perpetrado, en el año 1977, por un comando de extrema derecha a un grupo de jóvenes abogados laboralistas militantes del Partido Comunista”.

Sin salir del género de la novela cuatro nuevas entregas acompañarán al título anteriormente citado: Un cosmógrafo en la corte de Felipe II, de Eduardo Battaner López; El escultor de Nefertiti, de Juan Carlos García Reyes; El cementerio de los herejes, de José Antonio Fernández Asenjo, y La España del silencio. Novelas del mundo rural y la naturaleza, de Borja Cardelús y Muñoz-Seca.

Dentro del género enmarcado dentro de la crónica histórica cabe añadir dos nuevos títulos: Los años de Rajoy. La política de la crisis y la crisis de la política, escrito por el que fuera ministro de Cultura José Ignacio Wert, quien realiza un análisis de la política española en los seis años y medio en los que el mandatario gallego presidió el Gobierno de España, e Historia del Franquismo, de Luis Palacios Buñuelos.

Por su parte, la colección de Eso no estaba en mi libro de... también tendrá presencia a lo largo de este nuevo año incorporando nuevos temas con títulos como: Eso no estaba en mi libro de genética; Eso no estaba en mi libro de historia de los faros; Eso no estaba en mi libro de radiactividad; Eso no estaba en mi libro de historia del Comunismo, además de Eso no estaba en mi libro de Historia del Imperio español; Eso no estaba en mi libro del arte románico y Eso no estaba en mi libro de Historia del Cine.

En relación con éste último, se trata de una original obra de Javier Ortega, quien “brinda al lector un apasionante recorrido por las entrañas del séptimo arte, analizando cómo se forjó su industria, quiénes fueron sus principales impulsores y cuáles son sus secretos más recónditos”, según ha destacado Almuzara.