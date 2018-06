El 'Vuelo de hypnos' vuelve a Almedinilla de la mano de Niño de Elche

El próximo 22 de junio Almedinilla acoge una nueva edición del Vuelo de hypnos, propuesta que la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba ha incorporado a su programa Periféricos, que pretende establecer un diálogo entre arte contemporáneo y patrimonio histórico. En esta duodécima edición esta iniciativa, que no se celebró en el año 2017, vuelve con importantes novedades bajo el título La vigilia del sueño.

La responsable del área en la institución provincial, Marisa Ruz, destacó ayer que "este proyecto retorna con un planteamiento y formato diferentes, con un marcado carácter interdisciplinar y muy participativo, en el que participará el Niño de Elche y otros artistas y colectivos, algunos de ellos de la localidad".

"Esta propuesta nos parece arriesgada y novedosa, y un claro ejemplo de que en la periferia de los pueblos de la provincia de Córdoba no solo tienen pasado y presente, sino mucho futuro", resaltó Ruz, quien indicó "que se trata de que el arte contemporáneo de nuestra provincia siga siendo un referente en el ámbito nacional".

Por su parte, el Niño de Elche incidió en que "en esta ocasión va a tener un especial protagonismo lo sonoro, entendido como la escucha, del pasado, del presente, e incluso del patrimonio histórico que nos rodea".

En cuanto a su papel en el proyecto, manifestó que "me he rodeado de amigos, de amigos que conocen mi forma de trabajar, mis anhelos e inquietudes, para involucrarme en una actividad que me parece muy interesante porque te vincula a conceptos del pasado y el presente, y nos hace reflexionar sobre el sueño y el paso del tiempo, entre otros"

Para ello, se ha establecido un itinerario, una especie de ruta guiada por el propio Niño de Elche, que comenzará a las 20:00 y terminará a las 7:00, recorriendo el Aula del Campesinado, el Museo Histórico Arqueológico, el Cerro de la Cruz y la Villa Romana de El Ruedo.

El alcalde de Almedinilla, Jaime Castillo, insistió en que "este año se propone una actividad muy original y singular, en la que se abren otras muchas posibilidades estéticas, diferentes a la de otras ediciones, y también otros escenarios, no sólo el de la Villa Romana".

A su vez, el comisario del proyecto, Juan López, recalcó que "la idea es conciliar el sueño, dormir en el patrimonio histórico y al terminar la noche realizaremos una serie de entrevistas a los participantes sobre lo que han soñado". Además, añadió que "este material será registrado y utilizado para preparar la edición del próximo año, siendo esta otra de las principales novedades del proyecto, que tendrá un formato de dos años".

López también apuntó que "el año de descanso nos ha servido para reflexionar y replantear este proyecto, y la conclusión es un programa que introduce algunas singularidades". En este sentido, López destacó que en esta edición "van a ocurrir cosas que están vinculadas con lo sonoro, con la escucha atenta, con la presencia física, más allá de las instalaciones y exposiciones".