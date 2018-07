Los Secretos y María Pagés abren la cita con las seis cuerdas

Los Secretos y la Orquesta de Córdoba abrirán esta noche en el Teatro de la Axerquía una edición del Festival de la Guitarra en el que brillarán el flamenco, el jazz, el rock en varios de sus subgéneros, la música de raíz, la clásica o la canción de autor. Junto al concierto del grupo madrileño, la primera jornada de la cita con las seis cuerdas la protagonizará la bailaora María Pagés, que presentará en el Teatro Góngora Óyeme con los ojos.

Agárrate a mí María, Quiero beber, Por el Bulevar, Ya me olvidé de ti, Bailando con la luna, Ojos de gata, Pero a tu lado, Qué solo estás, Amiga mala suerte, Buena chica o Déjame son algunos de los temas elegidos por Los Secretos para girar con este formato sinfónico que presentan esta noche (22:30) en Córdoba. Este tour está basado en el disco Sinfónico, grabado el 10 de diciembre de 2011 en el Teatro Real de Madrid y en el que contaron con la colaboración de la Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid.

El grupo liderado por Álvaro Urquijo ofrecerá un acústico en la primera parte del programaLa bailaora sevillana narra la vida e inquietudes de Sor Juana Inés de la Cruz

Esta actuación reunirá guitarras eléctricas e instrumentos clásicos al servicio de canciones que han alcanzado la categoría de himnos para varias generaciones. En la primera parte de esta singular velada musical, Los Secretos ofrecerán en acústico varios temas y, a continuación, junto con la Orquesta de Córdoba y bajo la dirección de Miguel Rodrigo, el concierto continuará en formato sinfónico con una amplia representación de las canciones más conocidas de su repertorio.

Encuadrados en sus orígenes junto a otras bandas como Nacha Pop, Mamá y Trastos en el renovador movimiento musical que vino a llamarse nueva ola madrileña, Los Secretos se han revelado a lo largo de 40 años en activo (con algunos paréntesis), y gracias a numerosas canciones consideradas como clásicos de una época, como una de las bandas más importantes de la historia de la música pop rock española.

En su biografía destaca la fama alcanzada en la década de los 90, cuando encadenaron los exitosos álbumes Adiós, tristeza y Cambio de planes, y posteriormente, el recopilatorio Grandes éxitos. Un momento muy delicado en su historia llegó en 1999 con la muerte de su líder, Enrique Urquijo, un duro golpe que, sin embargo contribuyó a un renacer de la banda con la publicación del álbum homenaje A tu lado en el año 2000, que contó con numerosas colaboraciones de artistas próximos al grupo.

Bajo el liderazgo de Álvaro Urquijo, Los Secretos regresaron con un nuevo álbum de estudio en 2012, al que han seguido varios más, y una presencia habitual en los escenarios de todo el país. La formación actual la componen Álvaro Urquijo (voz y guitarras), Ramón Arroyo (guitarras), Jesús Redondo (teclados y coros), Santi Fernández (batería) y Juanjo Ramos (bajo).

Por otra parte, la danza flamenca, presente siempre en el Festival de la Guitarra, será la que verdaderamente abra el programa de espectáculos. Será a las 20:30 en el Teatro Góngora, donde la bailaora y coreógrafa María Pagés presentará Óyeme con los ojos, una producción con dramaturgia de El Arbi El Harti que debe su nombre al poema Sentimiento de ausente, de Sor Juana Inés de la Cruz. En este solo, el único que ha creado durante toda su carrera, María Pagés narra la vida y las inquietudes espirituales y existenciales de una mujer cuya vida está marcada por el baile como vocación ética.

Estos versos, junto con otros de Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Ibn Arabi, Rumi, Juan Agustín Goytisolo, Tagore, Mario Benedetti y el propio El Harti marcan el camino dramatúrgico del espectáculo, empapado de una espiritualidad que María Pagés expresa con madurez y serenidad a través del embrujo de su baile. La minuciosa puesta en escena y la música que nace de la guitarra de Rubén Levaniegos, el violonchelo de Sergio Menem, el violín de David Móñiz, el cante de Ana Ramón y Bernardo Miranda, y las palmas de José Barrios, arropan a la bailaora que, a sus 53 años, reflexiona con serenidad sobre la vida, el baile, el deseo y el cuerpo. Se trata, explica, de un espectáculo "que ha evolucionado desde su estreno. Es inevitable -añade-. Toda creación tiene un punto de inflexión continua, y más en esta pieza, cuyo objetivo era entrar en la espiritualidad. En cada función penetramos más en ella. Es una obra que todos disfrutamos mucho porque es un encuentro con nosotros mismos".

Pagés, que lidera desde hace casi 30 años su propia compañía, cuenta por éxitos sus proyectos. Y Óyeme con los ojos no es una excepción, es un espectáculo de primera categoría, una apuesta valiente que permite comprobar el personal concepto estético de la artista y el porqué de su reconocimiento, tanto dentro como fuera de España. Utilizando los acentos clásicos del género, todas sus obras amplían el horizonte de la danza flamenca y abren un nuevo camino para esta disciplina artística. La suya es una innovadora manera de entender lo jondo, con la que ha demostrado ser pionera en la expresión del flamenco como un arte en evolución, contemporáneo y vivo. El crítico Roger Salas define muy bien su trabajo: "En todas las artes -dice- hace falta una Pagés", para elogiar a continuación "su medular heterodoxia, que termina imponiéndose con una personalidad singular". O, como afirmó Saramago de forma contundente: "Ni el aire ni la tierra son iguales después de que María Pagés haya bailado".

Si hay algo que pueda definir su personalísima forma de crear es su arraigado sentido ético de la cultura. Ella crea porque está convencida de que el arte lleva en su esencia y en la emoción que produce, un profundo compromiso con la vida y con la memoria. Iconoclasta por naturaleza, Pagés ha hecho de la danza y el flamenco su patria poética, en la que la modernidad es la tradición en movimiento y el dinamismo de nuestros lenguajes e ideas.

La artista sevillana puede presumir de tener una rica y extensa biografía artística, que comenzó en la compañía de Antonio Gades, al que considera su maestro indiscutible. Desde entonces su carrera la ha llevado a los mejores escenarios del mundo, con multitud de proyectos, y a colaborar con figuras de la talla de Mikhail Barysnikov, Tamara Rojo, Ángel Corella, Plácido Domingo, José Saramago y Óscar Niemeyer, entre otros. Ha obtenido importantes premios y galardones como el Premio Nacional de Danza a la Creación, el Premio de Coreografía ADE, ocho premios Giraldillo en diversas ediciones de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, por citar algunos.

Por otra parte, el Programa Formativo comienza hoy con el curso de baile que Javier Latorre impartirá hasta el viernes 6 bajo el título Piazolla flamenco. Las clases tendrán lugar en las instalaciones del Teatro de la Axerquía, en horario de 10:00 a 13:00. Como todos los cursos del Festival, está dirigido a alumnos con un nivel de formación medio-alto.

Por otro lado, la organización del festival anunció ayer que la actuación del guitarrista Baris Yavuz -incluida en el ciclo Guitarras Callejeras-, prevista para hoy a las 13:00 en la puerta del Teatro Góngora, ha sido aplazada hasta nuevo aviso.

OTROS PROTAGONISTAS

Además, nombres como Bryan Ferry, Pat Metheny, Mike Stern, Serrat, Vicente Amigo, Miguel Poveda, Jorge Drexler, Manuel Barrueco, João Bosco o Berta Rojas protagonizarán los conciertos de esta 38 edición. El festival, que se celebrará hasta el 14 de julio, tiene este año como sedes el Teatro Góngora y la Axerquía al estar el Gran Teatro en obras, a los que se añade la Plaza de Toros para el concierto que ofrecerá Kiss el día 12, y otros espacios de la ciudad con la gira que hará la Joven Orquesta de Guitarras de Córdoba Guitarodia por los barrios.

Tras el concierto de Los Secretos junto a la Orquesta de Córdoba en la Axerquía, mañana volverá al festival el guitarrista de jazz Pat Metheny con su show An evening with Pat Metheny. En esta gira se presenta en formato de cuarteto junto a Antonio Sánchez, su batería habitual desde hace más de una década; el pianista británico Gwilym Simcock y la contrabajista de origen malasio Linda Oh. El día 6 será el turno de Jorge Drexler, que presentará Salvavidas de hielo; mientras que el sábado 7 Miguel Poveda llegará con Enlorquecidos, con el que rinde tributo a Federico García Lorca.

El 9 de julio Mike Stern volverá a la cita con las seis cuerdas acompañado de la Randy Brecker Band, con Dennis Chambers y Tom Kennedy; y el martes 10 se subirá al escenario de la Axerquía uno de los platos fuertes de esta edición; el cantante británico Bryan Ferry, vocalista del mítico grupo Roxy Music. Este concierto tendrá como telonera a Nat Simons, cantante, guitarrista y compositora española de música folk-rock que acaba de publicar Lights cuatro años después de haberse dado a conocer con Home On High. Los veteranos Europe serán otra de las atracciones de este año. El grupo sueco, famoso por The final countdown, llegará al coliseo al aire libre el día 11 con su último disco, Walk the earth, y un repaso a los temas más conocidos de su carrera. Otra de las citas más esperadas será la actuación de Serrat, que traerá el día 13 Mediterráneo, Da Capo, un espectáculo en el que recupera su célebre disco de 1971. Por último, el sábado 14 está reservado para el guitarrista cordobés Vicente Amigo y su Memoria de los sentidos. Cerrará este apartado del programa Kiss con su show en la Plaza de Toros el día 12. Contarán como artista invitado con Mägo de Oz.

El Teatro Góngora acogerá tres líneas programáticas: los conciertos de guitarra clásica, el flamenco y la música de raíz y fusión. Por una parte, aquí se podrá ver a los concertistas asiduos David Russell (día 9) y Manuel Barrueco (día 8), y participarán por primera vez de Berta Rojas (día 11) y Marcin Dylla (mañana).

El apartado de música de raíz y fusión (fado, bossa nova, jazz, indie o músicas africanas) estará representado por Marta Pereira da Costa (día 6), el grupo egipcio Lekhfa (sábado 7), la compositora, cantante y guitarrista caboverdiana Sara Tavares (día 10) y el guitarrista, compositor y cantante brasileño João Bosco (viernes 13). Por último, el flamenco llegará hoy con María Pagés, a la que se suma el recital que ofrecerá el guitarrista y compositor Juan Carlos Romero (jueves 12).