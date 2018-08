Revoluciones creativas

La ficha 'MARVEL HÉROES. EL ASOMBROSO SPIDERMAN: LA LEYENDA EMPIEZA DE NUEVO!' VV.AA.Panini. 720 páginas. 48,95 euros.

La colección Marvel Héroes se ha convertido en el punto de referencia para los interesados en el material publicado por Marvel en la década de los ochenta y primeros noventa. Ya sabrán que la serie comenzó seleccionando arcos concretos, con un precio de risa y un formato de lo más manejable, pero ya hace que ha optado por ofrecer periodos muy largos, lo que significa muchas más páginas y mayor precio. Queda claro que la fórmula ha sido bien aceptada por los lectores, pues no dejan de llegar a librerías más y más volúmenes a cada rato. De las últimas novedades de Marvel Héroes, quiero subrayar la aparición de Capitán América: Se ha hecho justicia, el primer capítulo de la recuperación cronológica de una de las etapas más largas en la historia del superhéroe abanderado, la debida al escritor Mark Gruenwald. Estos episodios, repletos de giros inesperados, nuevos personajes y nuevos conceptos (con la era Reagan, y su dudosa política, como telón de fondo), bien merecían una reedición, así que es toda una noticia. Durante sus primeros años, Gruenwald contó con los dibujos de Paul Neary (simpático, aunque un tanto anodino), y seguramente este fue el mayor lastre de toda la etapa, la falta de un dibujante de primer nivel. Con todo, la firmeza del guionista bastó para construir un conjunto sólido que cada vez goza de mayor consideración entre los aficionados. El tomo contiene los números 302 a 325 (1985-87) de Captain America, además del Annual 8 (1986).

Otra esperada novedad de Marvel Héroes es El Asombroso Spiderman: La leyenda empieza de nuevo, que tiene como principal atractivo la llegada de Todd McFarlane al universo arácnido. Así como Gruenwald revolucionó al Capitán América desde lo literario, McFarlane cambió la suerte de Spiderman desde lo puramente gráfico. El joven dibujante, dado a los excesos visuales, más preocupado de epatar que de la limpieza narrativa, tocó la fibra adecuada en el momento adecuado y devolvió al Hombre Araña a la primera línea de interés y a las posiciones más altas de la lista de ventas, rompiendo así un largo periodo de inestabilidad y decadencia. Pero McFarlane llega a mitad del tomo, La leyenda empieza de nuevo arranca con una de las joyas modernas del personaje, La última cacería de Kraven, de la que poco se puede decir que no se haya dicho, excepto recordar, por si alguien no lo sabe, que es obra de J. M. DeMatteis y Mike Zeck. Siguen unos raros intentos de Ann Nocenti y Cindy Martin por continuar el tono, digamos, adulto, y algunos episodios no demasiado inspirados. McFarlane asoma en la página 309 (de las más de 700 del libro), y su evolución se hace patente episodio a episodio, con David Michelinie encargado de los guiones. Van aquí compilados los números 293 a 310 de The Amazing Spider-Man (1987-88), con el Annual 22, diversos episodios de Web of Spider-Man, Peter Parker, The Spectacular Spider-Man y páginas de What if? y What The..?!, más un puñado de extras relacionados con la célebre saga de Kraven, como los lápices de distintas páginas.