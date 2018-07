Reencuentros al ritmo de ABBA

"No hay nada más pegadizo que una canción de ABBA. Basta con oírla una vez para no poder sacártela de la cabeza. No se va, pero no cansa. La música de ABBA es atemporal. Atrae a jóvenes y mayores, da igual dónde, en la pista de baile, el coche o la ducha. ABBA manda", opina Gary Goetzman, productor de largometrajes como Mi gran boda griega o Donde viven los monstruos, uno de los profesionales que hace ya una década trasladó a la pantalla Mamma Mia!, un musical que con el reclamo de los temas del grupo sueco propagaba la felicidad por los teatros de todo el mundo. Ahora, los responsables de aquella película -que recaudó más de 600 millones de dólares en todo el mundo- regresan con la secuela, Mamma Mia! Una y otra vez, que dirige Ol Parker, guionista de El exótico hotel Marigold, y que completa una historia -¿la recuerdan?: en una isla griega, una joven a punto de casarse invita a tres anteriores pretendientes de su madre que se disputan su paternidad- que dejó muchas preguntas en el aire sobre sus personajes.

Una secuela que explica qué ha ocurrido con los protagonistas unos años después de aquel filme, pero que también se remonta al pasado y relata qué motivó a la joven Donna (Lily James, heredando el personaje de Meryl Streep) a decidir instalarse en aquella isla. "Cualquiera que haya visto Mamma Mia!, la película o el musical, se habrá dado cuenta de que contiene historias que pueden evolucionar. Se trataba de sacarlas a la luz. Pensamos que sería una buena idea mostrar a estos personajes tan queridos cuando eran jóvenes, cuando empieza la historia realmente. A la vez, podíamos seguir con los personajes originales y ver lo que les había pasado durante estos años", señalan los productores.

Inicialmente, el equipo de la primera entrega se puso en contacto con el guionista Richard Curtis, un candidato que entusiasmó a Björn Ulvaeus. "La forma en que Richard usa la música en Love Actually y en Cuatro bodas y un funeral es maravillosa", opina el ex integrante de ABBA. En todo caso, no fue Curtis, quien firma el argumento con Ol Parker, el que planteó la sinopsis de la secuela, sino su hija. "Le pregunté si se le ocurría una idea para Mamma Mia! 2 y me contestó que era obvio: debía girar en torno a un flashback que explicase cómo Donna conoció a los tres posibles padres de Sophie en el año 79 y volver al presente para mostrar todo el ciclo".

Lily James (Cenicienta, Downton Abbey, Baby Driver) aceptó el desafío de encarnar a Donna, el mismo personaje de Meryl Streep. "No hay ni hubo ninguna actriz del calibre de ella", reconoce la intérprete, que no obstante se ha ganado la bendición de la maestra. "Había visto a Lily en la serie Downton Abbey, donde encarna a una rubia recatada con un toque pícaro y pensé: Es perfecta. Pero fue todo un descubrimiento verla en la película. No tenía ni idea de que cantara así ni de que fuese una gran intérprete y bailarina. Tiene el mismo espíritu que la joven Donna, ha sabido hacerse con ella", asegura Streep.

La actriz que suma más candidaturas al Oscar, 21, no dudó en embarcarse en la secuela, esta vez con un papel secundario. Su aceptación originó que todos los miembros del reparto original se sumaran al proyecto. "En cuanto me dijeron que estaba Meryl, me apunté", admite Pierce Brosnan. "Y luego siguieron todos los demás, Colin [Firth], Stellan [Skarsgård], Amanda [Seyfried], Christine [Baranski] y Julie [Walters]...". Todos, como dice uno de los productores, estaban dispuestos a "colocarse de nuevo los leotardos".

Colin Firth, cuya carrera se afianzó tras Mamma Mia! -después estrenaría Un hombre soltero o El discurso del rey, por la que ganó el Oscar-,regresó encantado con la idea de reencontrarse con los amigos que hizo en la anterior entrega. "Mi primera experiencia con Pierce y Stellan fue una grabación de prueba que hicimos con Benny [Anderson, otro de los componentes de ABBA y productor del musical] hace diez años", recuerda. "Me presenté en el estudio sin estar convencido de mi talento como cantante; es más, estaba aterrado. Pero cuando les miré a los ojos y vi el mismo terror reflejado fue como mirarme en un espejo. Unos momentos después estábamos los tres alrededor de un micro cantando Su-per Trou-per. Ahí es donde nacen o mueren las relaciones, pero aquí estamos de nuevo".

Mamma Mia! Una y otra vezincorpora a su elenco a dos veteranos: Andy García, que interpreta al director del hotel que quiere montar Sophie [Amanda Seyfried], y Cher, que encarna a la abuela de la joven y madre de Donna. "En el musical anterior se habla bastante de ella pero no se la ve, y todos pensamos que solo podía encarnarla la roquera máxima, la reina. Contar con Cher es un sueño hecho realidad; encima es una fan del musical. Oírla cantar Fernando es maravilloso", expone la productora Judy Craymer. El destino ha querido que la diva se reencuentre, 35 años después de aquel trabajo, con su compañera en Silkwood de Mike Nichols, Meryl Streep.