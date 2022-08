RaffMa y Fybeats, dos cordobeses que buscan dar naturalidad a la vida a través de su música

Desde tiempos pretéritos, Córdoba bebe de su música, que irrumpe por cada rincón de una ciudad abierta en la que tienen cabida todos los estilos. Flamenco, pop, rock, jazz... y también rap, esa música urbana que se mueve en círculos más cerrados, pero que acumula una extensa trayectoria en la capital. Y como en el resto, si no gustas o no vendes, no eres nadie, lo que no quita que haya nuevos artistas que tengan pasión por este mundo e intenten enfocar su temática a algo más propio, alejada de los estereotipos marcados.

Este es el caso de RaffMa y Fybeats, dos jóvenes artistas cordobeses de 25 años, nacidos en la capital, que llevan en el mundo de la música desde hace un tiempo. El dúo busca darle naturalidad a la vida real a través de sus propios temas, plasmando sus motivaciones, decepciones y metas en ellos, y apostando por un manierismo musical, lejos de la falsa imagen ya preestablecida por la propia industria, llena de "fachadas de oro y lujo" con cimientos hechos a base de papel mojado.

Rafael Marcos Corral y Fran Muñoz, que llegaron a la música a través de una amistad ya labrada, vuelven a unir ahora sus fuerzas tras su último sencillo, titulado Al sin Nombre, con el lanzamiento de AWA, un nuevo tema por el que, de la mano del colectivo Nice Music, han decidido apostar dándole un sonido propio y fresco. Un single que habla de “cosas cotidianas como puede ser la relación con tus amigos o un amor de verano”, ha destacado el segundo de ellos.

“Intentamos mostrar vivencias que las puedes transmitir de una manera más cercana y eso es lo más real, sin seguir un guion e intentando salir un poco del estereotipo, pudiendo hacer música siendo un chaval normal y corriente que simplemente quiere hacer música para llegar a la gente y ya está”, ha añadido Fybeats.

Además, este sencillo cuenta con un videoclip diseñado y creado con la ayuda del colectivo artístico UnNoticed, conformado por ambos artistas y su grupo de amigos, que colaboran en la producción, grabación y edición del mismo.

Tanto unos como otros trabajan con otros artistas por separado, pero han decidido afianzarse y dar continuidad a este colectivo, ya que “nos hemos dado cuenta que dar el pequeño paso de involucrarnos todos y hacerlo un poquito más serio tiene su recompensa y sus resultados”, ha afirmado.

Esto ha permitido que piensen en futuros proyectos y, para finales de agosto, tienen previsto lanzar un EP compuesto de cuatro o cinco temas, aún por decidirse, para darle “frescura al verano y algo más de vidilla, porque ahora mismo creo que no han salido muchos proyectos en Córdoba y con la calor hay que tirar algo fresquito”, ha resaltado Fybeats.

“Lo que queremos es que la gente se pueda poner algo guapo y animarse, aunque esto también nos sirve a nosotros para ir abriéndonos a la continuidad y a lo que es el trabajo más serio que, hasta ahora, lo habíamos hecho pero súper pospuesto en el tiempo”, ha recalcado el artista.

Aunque la gran mayoría del colectivo no cuentan con una formación musical desde pequeños, cada uno aporta sus conocimientos y esto hace que Fran crea más en la unidad y en los proyectos, ya que "no puede ser ni lo mejor ni lo peor, pero es algo totalmente nuestro y yo nos considero unas personas muy creativas que tenemos las ganas y el apoyo".

Una motivación que les lleva a experimentar más allá de la música. Actualmente, RaffMa, Fybeats y el grupo que forman en UnNoticed trabajan en varios proyectos orientados a otras disciplinas como "ropa, diseño de portadas o videoclip, entre otras cosas, ya que son varias las que tenemos entre manos y que esperemos que con trabajo y con un poco más de esfuerzo, lleguemos a conseguir". De momento, ya tienen en la calle AWA, un sencillo con el que quieren naturalizar la vida en estos tiempos de prisas y descontrol.