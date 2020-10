Rafa M. Guillén regresa junto a los Jazz Walkers con su disco 'Shining Forever'

El músico valenciano afincado en Córdoba Rafa M. Guillén vuelve a publicar nuevo disco junto a su grupo Jazz Walkers cuatro años después de su álbum de debut, Excited Sounds (Sonidos Ilusionados), que fue recibido con grandes elogios por parte de la crítica especializada. En la línea de su anterior trabajo, Shining Forever (Brillando por Siempre), que así se titula su nuevo trabajo, ofrece de nuevo una mirada heterogénea y ecléctica del jazz, "un jazz en el que se mezclan los sonidos, lenguajes y armonías de esta música con ritmos y texturas de la música latina, la brasileña, el funk o el flamenco", según explica Guillén.

Componen el álbum un total de nueve temas. El título del disco toma el nombre de uno de los temas del mismo, Brillando por Siempre, composición del líder de los Jazz Walkers, Rafa M. Guillén, con arreglos de Ángel Andrés Muñoz, como buena parte de los temas.

Esta composición está dedicada a la memoria de su hermano Javier, fallecido repentinamente hace tres años. En total, hay en el disco seis temas originales, cuatro de Rafa M. Guillén, uno del pianista del grupo, Ángel Andrés Muñoz, y otro del prestigioso compositor y arreglista puertorriqueño Ricky Rodríguez, galardonado entre otros con tres Grammy Latinos. Los otros tres son arreglos originales de Ángel Andrés Muñoz de conocidos estandars jazzísticos.

"Cada uno de los cortes del disco tiene un sabor y color bien diferente", explica Guillén. Así, se puede encontrar un tema en onda tradicional como Second Line (Mojo), un par de sambas (Capiniña y O Bebado e a Equilibrista), un tema de latin jazz (My Dear Friend), una rumba (Rumba de La Corredera), dos funk (Verde Mediterráneo y Pick Up The Pieces), una balada (Brillando por Siempre) y hasta una soleá por bulerías (Song For The Jazz Walkers). Acompañan a Rafa los mismos Jazz Walkers del disco anterior; es decir, Ángel Andrés Muñoz al piano y teclados, Julio Fuster al contrabajo y bajo eléctrico, Nacho Megina a la batería y Ramón González El León a las percusiones.

Además de estos músicos que componen la base del grupo, comparece en este álbum un nómina amplia de prestigiosos músicos que también han colaborado en la grabación. Es el caso de Ramón Cardo, Perico Sambeat, Pedro Cortejosa, Leandro Perpiñán, Agustín Sánchez, Cristóbal Agramonte, Francisco Blanco Latino, David Pastor, Luis Casado, Miguel Santiago, Vicente Ibáñez y Richard Gutiérrez.

Como anécdota cabe señalar que los sobrinos de Rafa, César y Celia, de 11 y nueve años respectivamente, también aportan su granito de arena, grabando con sus violines en el tema Brillando por Siempre, que es el que está dedicado a su tío Javi.

Todas las bases instrumentales que conforman el disco fueron grabadas a la vez en febrero de este 2020 en los Estudios Hanare de Córdoba por el prestigioso ingeniero de sonido Lauren Serrano. Con posterioridad, se realizaron más sesiones en este mismo estudio y en otros de Valencia, Cádiz, Gerona y Granada. La mezcla y masterizado finales han sido realizadas por Lauren Serrano en los Estudios Hanare. El disco se lanza con la etiqueta del conocido sello discográfico especializado en jazz Sedajazz Records.

La presentación oficial de este nuevo álbum de Rafa M. Guillén se realizará en el Teatro Góngora de Córdoba el próximo 4 de noviembre dentro del Festival Qurtuba Jazz 2020. El lanzamiento de Shining forever en tiendas y plataformas digitales tendrá lugar al día siguiente, 5 noviembre.