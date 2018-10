El QurtubaJazz programa baile, talleres y conciertos con figuras internacionales

El festival QurtubaJazz programa talleres, baile y conciertos para acercar este estilo de música a todos los públicos. La cita se abrirá este jueves con un concierto didáctico a cargo de la asociación Didajazz, que hará un recorrido por la historia de esta música en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. La actividad -que se repetirá el viernes- está dirigida a centros de educación musical (grupos concertados) y habrá dos pases, a las 10:00 y a las 12:00.

Los conciertos serán uno de los atractivos del festival. Así, el 1 de noviembre el Gran Teatro acogerá una actuación de la Billy Cobham Band, liderada por el virtuoso percusionista, compositor y productor. El músico panameño, de fama internacional, ha dedicado su vida a la exploración musical y la expresión creativa, siendo un pionero de la fusión de jazz.

Las actividades son gratuitas salvo los conciertos del Gran Teatro y Teatro Góngora

El viernes 2 serán Andrea Motis y el Joan Chamorro Quintet los que se suban al escenario del Teatro Góngora. Tras más de cinco años, la banda es considerada como la revelación del jazz catalán, habiéndose convertido en un referente musical, y ya han sido solicitados para tocar en los mejores clubes y festivales de jazz europeos.

El último concierto se celebrará el día 3, también en el Góngora, y estará a cargo de Bill Laurance, ganador de un Grammy y miembro original del grupo Snarky Puppy. El pianista lanzó Flint, su álbum debut, en 2014, y publicó su segundo trabajo, Swift, en la primavera de 2015. Con formación clásica, Bill ha trabajado como músico profesional desde los 14 años, realizando giras internacionales como pianista, tecladista, compositor, productor y arreglista.

Por primera vez el baile se introduce en el programa del QurtubaJazz a través de talleres de lindy hop para nivel iniciado (indicado para personas que lleven bailando de uno a cinco meses) e intermedio (para los que lleven bailando de seis meses en adelante). Las clases -abiertas hasta completar aforo- serán en la Sala Orive y, en el primer caso el horario será de 17:30 a 19:00, mientras que en el segundo será de 19:00 a 20:30.

Por último, los domingos habrá Matinales de jazz a las 12:30 en el Cine Fuenseca. El 28 de octubre los protagonistas serán Crash for Jazz, banda de Lucena "que tiene una forma muy divertida de acercar el jazz", indicó el teniente de alcalde de Cultura, David Luque, en la presentación del programa; mientras que el 4 de noviembre serán The Preachers, sexteto surgido en 2016. A las 11:45 se realizará un taller de iniciación al lindy hop a cargo de Lindy Lovers Swing Córdoba para el que no será necesario tener experiencia previa ni acudir en parejas.

Luque resaltó que las actividades han ido en aumento y los conciertos didácticos están completos, lo que "nos hace reflexionar sobre el interés que hay por la música en general y en especial por el jazz". Por ello, "seguimos buscando fórmulas que se acerquen a más públicos", manifestó.

El delegado de Cultura señaló que "es un milagro mantener un pequeño festival de jazz en la ciudad" y puntualizó que esta cita no se cuenta en ediciones porque ha tenido una trayectoria irregular. En ese sentido, el gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), Ramón López, añadió que "lo importante es que la afición y la actividad jazzística van creciendo en Córdoba".