Pozoblanco se llena de música clásica con ‘Pianos en la calle’

Un año más, el sonido del piano llega a las calles de Pozoblanco a través de una actividad que pretende acercar este instrumento a la ciudadanía. El proyecto se incluye en el Concurso María Canals Barcelona, que tiene el objetivo de promocionar la práctica del piano por toda la geografía española y que acaba de celebrar la 65 edición de su certamen en el Palau de la Música Catalana.

Una de estas actividades, organizadas junto a la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, comenzó en la noche del miércoles y ha continuado este jueves con Pianos en la calle, una iniciativa que ya forma parte cada año de la agenda cultural de Los Pedroches.

En este sentido, el Teatro El Silo acogió un concierto de Daumants Liepinš, el primero después de ser proclamado ganador del Concurso María Canals Barcelona y como parte del primer Premio Fundación Jesús Serra.

El objetivo es romper las barreras que entienden el piano como un instrumento elitista

Y, como complemento, desde por la mañana el Concurso María Canals ha puesto dos pianos de cola a disposición de los ciudadanos con el objetivo de llegar a todos y romper las barreras ideológicas que entienden el piano como un instrumento elitista y para virtuosos.

“Con este tipo de acciones en la calle todo el mundo puede gozar de la práctica del instrumento más impresionante de todos”, según explicaron desde la organización del concurso.

Los pianos han estado disponibles para el público desde las 10:00 hasta las 19:30 en la avenida Villanueva de Córdoba (junto a la Cruz de la Unidad y en la esquina de la calle Mayor) y han contado con intervenciones de grupos escolares complementadas con la participación de dinamizadores del concurso, que han ofrecido una sesión de iniciación al piano. Por la tarde se han programado actuaciones de alumnos del conservatorio.

El concierto de Liepinš celebrado el miércoles en Pozoblanco es uno de los 30 conciertos remunerados que el María Canals ofrece a los premiados y, en particular, el de la localidad de Los Pedroches se ha formalizado este año, aunque hace tres años ya actuó en la ciudad otro ganador del concurso, José Enrique Bagaría.

Desde entonces se ha promovido la acción de los pianos en la calle, no solamente con la implicación del concurso y de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, sino también con la del Ayuntamiento de Pozoblanco y, en especial, con la del Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo.

El programa del concierto de Liepinš estuvo conformado por obras imprescindibles para la literatura pianística: la Sonata op. 3, no. 2, de Ludwig van Beethoven; los Études-Tableaux: Op. 33 no. 2 y 4 / Op. 39 no. 6, de Sergei Rackmaninov; la Danza del molinero de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla; las Quejas o la maja y el ruiseñor de Goyescas, de Enric Granados; y la Sonata op. 26, de Samuel Barber.