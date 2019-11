La consejera de Cultura enmarca en la "normalidad" de hacer "nuevos equipos" el relevo en Medina Azahara

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha defendido este jueves que el relevo del director del conjunto arqueológico de Medina Azahara, Alberto Javier Montejo, hay que entenderlo dentro de la "normalidad" que tiene que darse "cuando se hacen nuevos equipos".

Del Pozo ha señalado a los periodistas, antes de inaugurar en Córdoba la I Serious Game Experience, que no había "nada personal" en la decisión, que se encuadra en su intento de "dar impulso" a las actividades del yacimiento.

A su juicio, Montejo "ha hecho un buen trabajo en Medina Azahara, pero también es el momento de buscar nuevos perfiles, nuevas personas", que es "es una de las grandes apuestas que tenemos en la Consejería", que contempla "unas inversiones potentísimas", que ha cifrado en 1,2 millones de euros este año.

Para el puesto, que es de libre designación entre funcionarios que sean arqueólogos y con tres años de experiencia en conservación, la consejera busca "una persona que tenga las mismas ganas que tenemos todos de seguir impulsando Medina Azahara, que no pare de pensar, que no pare de trabajar y que no pare de buscar los mejores mecanismos, los mejores instrumentos para rentabilizar todas las inversiones que se hacen en Medina Azahara".

La sustitución de Alberto Montejo le fue comunicada el pasado martes, aunque se mantendrá en la responsabilidad hasta que se resuelva la convocatoria, cuyo plazo se ha abierto este jueves.

Montejo llegó en mayo de 2017 al conjunto arqueológico de Medina Azahara para impulsar su candidatura como Patrimonio Mundial por la Unesco, lo que se logró al año siguiente.

La ciudad califal es una de las cuatro inscripciones de la ciudad de Córdoba en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, junto a la Mezquita-Catedral (1984), el Centro Histórico (1994) y la fiesta de los Patios, que forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2012.