Peter Brook gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2019

En 1985, y tras diez de preparación, presentó Mahabharata, un montaje teatral de seis horas de duración que supuso su consagración definitiva. Entre sus últimos trabajos se encuentran Sizwe Banzi est mort (2007), Eleven and Twelve (2009) y Warum Warum (2010).

De sus obras, que abarcan casi todos los estilos teatrales, destacan títulos como Medida por medida (1950), La tempestad (1955) o La visita (1958), además de El rey Lear (1962), The Screens (1964), Marat-Sade (1964), Timón de Atenas (1974) y El jardín de los cerezos (1981), entre otras.

"Seguiré trabajando mientras pueda ser útil"

Peter Brook ha asegurado estar infinitamente agradecido por este galardón y, a sus 94 años, subraya que seguirá trabajando "mientras pueda ser útil". "Si no, la vida no tiene interés", apunta este artista ecléctico, director, escritor y actor, a quien la noticia lha sorprendido en Suiza, donde ultima su último proyecto teatral, Why, un cara a cara entre dos intérpretes que se preguntan por qué han consagrado toda su energía al teatro.

La concesión de este XXXIX Princesa de Asturias de las Artes, añade, es "una alegría caída del cielo": "Gracias, gracias, gracias. Gracias es una palabra bonita", recalca el londinense, que sostiene que, si puede, "por supuesto" que acudirá en persona a la ceremonia de entrega en Oviedo.

El teatro, la ópera, el cine y la escritura destacan en una trayectoria en la que asegura no hacer distinciones entre los distintos géneros. Lo que le interesa, admite, es la "exploración de la vida".

Las artes, en cualquiera de sus declinaciones, pueden "acercar" y "ayudar a la gente en su vida", concluye Brook, que estrenará su próximo montaje el 19 de junio en el teatro Bouffes du Nord de París.