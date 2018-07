Pat Metheny acerca el jazz más puro al Teatro de la Axerquía

El guitarrista norteamericano Pat Metheny vuelve al Festival de la Guitarra con el espectáculo An evening With Pat Metheny, donde mostrará su perfil jazzístico más puro. Y lo hace en formación de cuarteto, junto con su batería habitual, el mejicano Antonio Sánchez, la contrabajista de origen malayo Linda Oh en el contrabajo y el galés Gwilym Simcock al frente del piano y los teclados. Será un recital de aroma antológico, donde el público del Teatro de la Axerquía podrá disfrutar de revitalizadas interpretaciones de algunos de los temas más famosos nacidos del incomparable talento del músico norteamericano a lo largo de sus más de 40 años de carrera discográfica.

En la ya dilatada historia del Festival de la Guitarra, Metheny (Missouri, 1954) ha participado en varias ediciones y puede decirse que de todas las formas posibles: en concierto -además del presente año, actuó en 1991, 2001 y 2006-, como profesor de un curso del Programa Formativo -también en la edición de 2006, dedicado la improvisación y la composición en la guitarra- y, por último, como protagonista de las prestigiosas Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra en 2014, cuyas conferencias dieron lugar el año siguiente a la publicación Nombres Propios de la Guitarra volumen XIII: Pat Metheny.

Juan Manuel Cañizares imparte un curso sobre ejercicios técnicos para la improvisación

Ocupa desde hace décadas un lugar privilegiado en el panorama musical: para muchos especialistas es el mejor guitarrista de jazz del mundo. Compositor, productor e infatigable experimentador de nuevas técnicas y sonidos además de virtuoso y polifacético intérprete. Dotado de una inteligencia musical ilimitada y una desbordante energía, sus creaciones comparten el citado sello único que les imprime y, a la vez, son cada una de ellas distintas. Capaz de extraer a una guitarra sonidos inauditos, poseedor de una impecable técnica y de una inmensa capacidad imaginativa para la creación, Pat Metheny imprime a sus directos destreza y emoción hasta niveles inimaginables, al alcance sólo de un artista irrepetible.

Por otra parte, la propuesta de esta edición en el ámbito de la guitarra clásica tiene como primer protagonista al polaco Marcin Dylla, reconocido intérprete que visita por primera vez el Festival de la Guitarra. Considerado por muchos críticos musicales y melómanos como uno de los más destacados guitarristas del panorama actual, su fama se debe, entre otros aspectos, a la gran cantidad de premios y galardones obtenidos en destacados concursos internacionales. Para su concierto en el Teatro Góngora (20:30), ha elegido un programa integrado por la Sonata en do mayor opus 15, de Mauro Giuliani; Cinco preludios, de Heitor Villa-Lobos; Homenaje a Tárrega, de Joaquín Turina; Tema, variaciones y fuga sobre Folía de España, de Manuel María Ponce, y Nocturnal, de Benjamin Britten.

Marcin Dylla nació en 1976 en Chorzów y comenzó sus clases de guitarra con ocho años. Entre 1995 y 2000 estudió en la Academia de Música de Katowice para continuar después su educación musical en diversos centros fuera de su país como la Academia de Música en Basilea, la Academia de Música de Friburgo y el Conservatorio de Maastricht.

Entre 1996 y 2007, el guitarrista polaco ganó 19 primeros premios en los certámenes de guitarra más prestigiosos de Europa y Estados Unidos. El galardón obtenido en el concurso internacional Guitar Foundation of America, en Los Ángeles (2007) se tradujo en una exitosa gira de conciertos en más de 60 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

Por último, el reconocido guitarrista flamenco Juan Manuel Cañizares vuelve a participar en el Programa Formativo con un curso que en esta edición gira en torno a los ejercicios técnicos de guitarra como herramienta para desarrollar ideas de improvisación. Las clases comienzan hoy y finalizarán el sábado.