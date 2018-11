Partes de guerra

La ficha 'EL SHERIFF DE BABILONIA: EDICIÓN INTEGRAL' Tom King, Mitch Gerads.ECC. 304 páginas. 29,50 euros.

Hoy les traigo tres títulos provenientes del catálogo de DC, con el tema de la guerra interpretado desde ópticas muy distintas. El primero es El sheriff de Babilonia, que vuelve a librerías recopilado en un solo integral. Para el que no lo sepa, se trata de la aclamadísima serie del sello Vertigo de doce números escrita por el guionista de moda, Tom King (que no se cansa de firmar virguerías: The Omega Men, Mr. Milagro, La Visión), y dibujada por un excelente Mitch Gerads. King se inspira en sus propias experiencias como agente de operaciones de la CIA para trenzar un violento thriller sobre la posguerra en Irak. En sus propias palabras: "Por motivos obvios, no podía escribir directamente sobre los asuntos de espionaje que había hecho para la CIA, así que hice una serie policial. Alguien sale herido, alguien intenta ayudar y se pierde algo por el camino. Me parecía una buena metáfora sobre lo que fuera que estuviéramos haciendo por ahí". Como todo lo que escribe King, El sheriff de Babilonia es un tebeo magnífico y absorbente, "una instantánea perfecta", usando ahora palabras de Kevin Maurer, "del Irak de 2003 y de los asuntos turbios que siguieron a la invasión".

El tono sucio de El sheriff de Babilonia contrasta con la luminosidad casi propagandística de DC Comics: Bombshells, y es que el género de superhéroes ha servido siempre como vehículo de las ideas dominantes de Estados Unidos y ahora, por suerte, se está preocupando de reivindicar el papel de la mujer en la sociedad y celebrar la diversidad racial y sexual. La escritora Marguerite Bennett, junto con las dibujantes Marguerite Sauvage, Laura Braga, Bilquis Evely, Mirka Andolfo y Ming Doyle, nos trasladan a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres asumen la tarea de ocupar los puestos dejados por los hombres que están en el frente. Es en ese ambiente en el que se reunirá un grupo de superheroínas dispuestas a enfrentarse a los enemigos del Eje: Kate Kane (alias Batwoman), Diana de Themyscira (la princesa amazona), Mera (la atlante), Kara Starikov y Kortni Duginovna (estas dos últimas, defensoras de Rusia). Más allá de su perfil ideológico, Bombsells es un cómic fresco, entretenido, sólido en lo narrativo y atractivo visualmente. El primer volumen, Reclutadas, recopila los números 1 a 6 de la serie que debutó a finales de 2017.

Finalmente, quiero recomendarles un clásico protagonizado por uno de esos personajes legendarios que pueblan el universo DC. El libro es As enemigo: Amor por la guerra (Enemy Ace: War Idyll, 1990); y el personaje, el antihéroe Hans von Hammer, piloto alemán durante la Primera Guerra Mundial creado por Robert Kanigher y Joe Kubert en 1965. La presente novela gráfica, escrita y pintada por el fenomenal George Pratt, se enmarca en la vena deconstructiva de finales de los ochenta y primeros noventa, tiene una ejecución impecable y un tono hermoso, melancólico, que no renuncia a la dureza. Casi treinta años después de su aparición, se lee con el mismo gusto que entonces.