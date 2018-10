Nuevas voces, nuevos versos

Andrés Catalán, Abraham Gragera, Alberto Pellegatta, Marwan, Pilar Adón y Miriam Reyes protagonizaron ayer una jornada en la que Cosmopoética dio voz a las nuevas generaciones de la poesía, tanto española como italiana. Son autores que han revitalizado el lenguaje y los temas, atrayendo a nuevos públicos y llevando los versos hasta nuevos espacios.

Cosmopoética es para ellos "una oportunidad para conocer propuestas que todavía no conocemos porque somos muchos y es difícil seguir a todo el mundo", explicó Miriam Reyes en un encuentro con la prensa antes de su intervención. Para ella, la poesía es "un espacio de libertad, de búsqueda de identidad, de indagación, transformación... Todo tiene cabida y por eso me interesa la gente que explora todo ello y no se queda solo con una cosa".

Desde su perspectiva, la poesía "sí apunta a los problemas que tiene actualmente la humanidad, lo que pasa es que es una gran desconocida, no se está leyendo. Yo no hablo de cosas que no sean actuales, lo que pasa que muchas son atemporales".

Reyes se trasladó a los ocho años a Venezuela, una edad en la que empezó a escribir novela. "La escritura tiene el poder de acompañar", apuntó. Pero la poesía ganó y sus primeros poemas publicados fueron escritos con 18 años. Entonces tenía más referentes en la narrativa y el teatro que en la poesía. En 1998 se incluyó en la antología Feroces. Radicales, marginales y heterodoxos en la última poesía española (contra la "poesía de la experiencia"), que se editó en DVD. Antes solo había publicado en un fanzine y su primer poemario, Espejo negro, llegó en 2001 también en DVD. Desde ese año, Reyes experimenta con la escritura audiovisual y el recital multimedia. La poeta cree que internet "potencia y puede ser una herramienta para una mayor difusión y multiplicar significados utilizando la imagen, lo que pasa es que se corren muchos riesgos porque las redes a veces son demasiado rápidas y hay muchísima información". En su opinión, "el libro es el libro y para mí es sagrado pero el poema se convierte en otra cosa cuando es dicho y todos los otros medios pueden ayudar a hacerlo vivir en otras plataformas".

La poeta gallega resaltó que hoy en día hay muchas editoriales, aunque algunas tengan una vida muy corta, lo que facilita que puedan salir a la luz más voces. "El problema es que no se corresponde con el espacio físico que se le da a la poesía en las librerías", aseveró.

A Reyes la nueva poesía española no le parece "novedosa ni renovadora", sin embargo, opina que "hay gente nacida en los 80 y 90 que está haciendo cosas bastante nuevas". La poesía no es ajena a las facilidades que hoy en día hay para autoeditarse gracias a internet y las redes sociales. "El acceso es mucho más fácil" pero "tú tienes tu propia intuición y olfato, no hace falta que te leas la obra completa de alguien para saber si te interesa o no", concluyó.