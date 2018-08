Morgan y The Limboos actuarán en el festival Al Fresco de Pozoblanco

La música y la literatura se dan cita este fin de semana en Pozoblanco con la celebración del festival Al Fresco y la Feria del Disco/Libro. Organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento pozoalbense, la cuarta edición de Al Fresco cuenta con un cartel en el que figuran Cariño, La BIG Rabia, Morgan y The Limboos.

Los conciertos se celebrarán este sábado a partir de las 21:30 en el patio de La Salchi con entrada gratuita, convirtiéndose en un acontecimiento que reafirma su propuesta como noche de música en vivo en el particular enclave. El festival apuesta este año por bandas eclécticas y variadas que abarcan estilos tan dispares como el pop electrónico, el bolero, la rumba o la música de raíz americana.

La feria del fibro y el disco contará con cuatro establecimientos especializados

Además, por segunda vez consecutiva se celebrará la feria del libro y el vinilo, con presencia de librerías y establecimientos especializados del sector andaluz como la tienda de discos Marcapasos, Discos Vitalogy, librería Por Amor al Arte, librería Ovni Bazar Bizarro y El Ciento Almacenes.

La apertura de puertas al festival Al Fresco, con acceso libre, será a las 21:00 y a partir de las 21:30 empezará a sonar la banda Cariño, formada en Madrid, que se presenta en Pozoblanco después de anunciar su fichaje por el emblemático sello Elefant Records y, más recientemente, ganar el concurso de bandas noveles del próximo festival Ebrovisión. Practican un pop electrónico que tiene sus orígenes tanto en la década de los 80 como en la de los 90 y que, por otra parte, sigue conectando con la generación actual, la de Youtube e Instagram.

La BIG Rabia procede de Chile; se trata de un dúo de gran experiencia y recorrido sobre los escenarios de su país cuyos componentes desde hace algún tiempo están afincados en Sevilla. A Pozoblanco llegan presentando su nuevo disco, Boda Negra (2018, Happy Place Rds.), repleto de canciones tan contundentes que bien podrían pertenecer a la banda sonora de una película de Tarantino o sonar en series como Narcos, True Detective o Breaking Bad. Trazan un giro hacia el bolero que no deja indiferente y encaja perfectamente con su imaginario, el que abarca del blues al rock and roll y también de la cumbia al tango.

Una de los grupos más interesantes de la noche será Morgan. Los madrileños beben del soul, de la música negra, los ritmos de los 70, del country-rock y, en general, de todo estilo que se englobe bajo el epígrafe de americana, si bien son mucho más que la suma de las partes. Ese aprendizaje y la personalidad de una banda en estado de gracia les está llevando a llenar en cada ciudad del país y al mismo tiempo contar por éxitos sus pasos por festivales del tamaño del Sonorama de Aranda de Duero, BBK Live de Bilbao o el madrileño Madcool.

Para cerrar, The Limboos tomarán el patio de la Salchi con su explosivo cóctel de rhythm and blues, jazz, swing, rock and roll, mambo y son cubano titulado Limbootica (Penniman Records, 2017). También llevan toda la temporada presentándolo por el territorio nacional, confirmando su calidad en festivales como el Noroeste o el próximo Monkey Week. También parecen haber conquistado la escena francesa tras su última gira por el país vecino, al que volverán en un par de meses. Su versatilidad y talento convierten la propuesta en una elegante combinación, única en su especie, de ritmos y sonidos.

Por otra parte, se celebrará paralelamente este fin de semana la feria del libro y el disco, que este año contará con la presencia de Discos Marcapasos, toda una institución del vinilo en Granada; Discos Vitalogy, con un catálogo selecto y variado en pleno centro de Córdoba; y las librerías Por amor al arte de Cabra y Ovni Bazar Bizarro de Granada. Para concluir, también estará el ilustrador conocido como El Ciento, autor de los carteles y director artístico del festival.