Medina Sonora, impulsado por Cervezas Alhambra, celebró ayer una serie de conciertos en La Corredera que abrió el grupo cordobés Ramen (en la imagen). El cartel estuvo formado por Casasola, Cala Vento, Maga y Viva Suecia. Esta tarde-noche será el turno de The Wheel and the Hammond, Summer Spree, Las Migas, Vallellano y Soleá Morente y Napoleón Solo.