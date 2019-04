Mark Knopfler da este lunes en la plaza de toros de Córdoba su último concierto en Andalucía antes de retirarse

El cantante y compositor Mark Knopfler ofrece este lunes en la plaza de toros de Córdoba su último concierto en Andalucía antes de retirarse de los escenarios, según ha anunciado él mismo.

Según ha detallado la organización del concierto, el cantante, "líder indiscutible" de la mítica banda británica Dire Straits, da por finalizado con su retirada un nuevo ciclo desde que en 1995 se separara de su grupo, uno de los más importantes de la historia del rock, y continuara su andadura en solitario.

Desde entonces, este genio, que "cuenta con una destreza y técnica elegante e inusual frente a la seis cuerdas", ha cosechado un éxito "rotundo" y "su bagaje está repleto de himnos que forman parte de la historia de la música", han añadido desde la organización.

La noticia del final de su carrera la anunció el pasado jueves en el Palacio Sant Jordi de Barcelona, coincidiendo con el inicio de su gira mundial Down The Road Wherever Tour 2019. Antes de pasar por Córdoba, Knopfler ha ofrecido recitales de esta última gira en Barcelona, Valencia y Madrid.

Aunque está gira forma parte de la presentación de su último disco Down The Road Wherever (Universal Music), Knopfler no deja de lado éxitos cosechados por Dire Straits, deleitando al público asistente con parte de ellos. Así pues, el concierto de este lunes contendrá desde alguna interpretación nueva a las ya conocidas, como Once Upon a Time in the West -que abre el album de Dire Straits Communique-, Telegraph Road -del album de los británicos Love Over Gold-, On Every Street -del LP del mismo título-, Money for Nothing - del larga duración Brothers in arms-, y Going Home -de la banda sonora de Local Hero-.

Desde la organización destacan que Córdoba ha sido la única ciudad andaluza elegida para despedirse de sus seguidores que le han acompañado décadas sobre el escenario y que este lunes, "más que una amarga despedida la Plaza de Toros de Los Califas, se convertirá en una celebración de confraternización entre el público y el artista", ha añadido la organización.