Mario Díaz llega con 'Infinito', su nuevo disco, este viernes al Góngora Gran Café

El músico cordobés Mario Díaz presentará el próximo viernes 26 de octubre su nuevo disco, Infinito, en Góngora Gran Café (22:00). Además de componer las diez canciones que incluye el álbum, el artista ha tomado las riendas de la producción musical para trasladar su propuesta creativa a través de la investigación de nuevos e infinitos caminos que van definiéndole como artista. La entrada anticipada cuesta 15 euros más gastos de envío mientras que el precio en taquilla será de 18 euros.

Infinito está formado por diez canciones de autor rodeadas de bases electrónicas que caminan por el dancehall, trap, reguetón y hip hop; todas ellas coloreadas con mucha percusión y guitarras sudamericanas. Una combinación única de ritmos latinos que invitan a bailar con letras que es inevitable no escuchar, indican desde la agencia del artista cordobés.

El disco se ha compuesto en los últimos dos años entre España y Canadá y la producción de las bases electrónicas ha corrido a cargo de Dj Nexxa mientras que las mezclas son de Jordi Cristau y Carles Campi.

"En este disco hay cosas que en otro momento a lo mejor ni me hubiera planteado, como bases trap o sintetizadores que no hubiera utilizado ni de coña por pensar que estaba corriendo un riesgo ante mi público, que no le fuera ese rollo y tal. Pero realmente es que me apetecía tomar otros caminos desde la más pura honestidad porque la música es infinita, de ahí lo de Infinito, te ofrece infinitas posibilidades para expresarte y crear mundos diferentes. Lo importante es ser honesto con lo que uno quiere hacer", reflexiona el músico, que "con cada disco" intenta "sorprenderse" a sí mismo y sentir "ese vértigo" que lo mantiene activo.