La cordobesa María José Llergo gana el Premio Odeón como artista revelación en flamenco

La cordobesa María José Llergo ha logrado un Premio Odeón como artista revelación en la categoría de flamenco en la gala celebrada este miércoles. La cantante pozoalbense, que está triunfando con su disco Sanación, ha dado las gracias a la organización de estos galardones "por este reconocimiento" que recibe "con muchísima ilusión y con mucho amor".

Llergo ha mostrado su "admiración a mis compañeros de categoría" y ha dado las gracias a su familia y a su equipo "por estar a mi lado desde siempre, no dejarme caer nunca y creer en mí incondicionalmente". Además, ha dedicado este reconocimiento a sus abuelos Pepe y María: "este premio también es vuestro, ¿puedo colocarlo en vuestra mesa de las fotos, junto a las fotos de la familia?", ha dicho a través de sus redes sociales.

Pero también ha tenido un mensaje de agradecimiento para su público: "Leo vuestros mensajes emocionada en la habitación de un hotel; amo mi trabajo y teneros al otro lado de la pantalla, en el público cuando hay concierto, o escuchando mi música en vuestro día a día me hace sentir afortunada y nunca sola".

En ese sentido, ha agregado que no puede "dejar de pensar en este largo camino que comenzó hace muchos muchos años y que ahora comienzo a compartir con vosotros. Gracias por estar a mi lado, por sentir mis letras y mi voz; son vuestras". "Gracias por alegraros de todo lo bueno que me pasa, por los mensajes de apoyo y poesía que me enviáis, con vosotros siento que soy la persona más afortunada del mundo y quiero daros lo mejor de mí en cada momento", ha señalado para concluir con un "Gracias a la vida".

Aitana, C. Tangana, Ana Mena, David Bisbal, Dua Lipa, Israel Fernández, Leiva, María Jiménez, Pablo Alborán o Vetusta Morla han sido algunos de los artistas reconocidos en una entrega de Premios Odeón muy repartida y que este año ha tenido lugar a través de las redes sociales.