Lecturas poéticas, flamenco, talleres y actividades infantiles en la primera jornada de Cosmopoética

Los poemas de Gonzalo Escarpa y Mara Carver levantarán mañana el telón del ciclo Cosmoversos, la espina dorsal de Cosmopoética, junto a los del poeta portugués Gonçalo Tavares. El cantaor bilbaíno Juanjo Navas cerrará la primera jornada en la Sala Orive con los versos de Blas de Otero a ritmo de palos flamencos.

Gonzalo Escarpa, que en esta edición está al cargo del curso online de recitales performativos, es gestor cultural, profesor, escritor y performer. En 2019 obtuvo el Premio Nacional Cultura Viva en su modalidad de poesía, otorgado por el CSIC y un jurado compuesto por Luis Alberto de Cuenca y Javier Puebla. Fue becado por la Fundación Antonio Gala en su primera promoción, tras lo que trabajó como coordinador de la Fundación Centro de Poesía José Hierro.

Los versos de Escarpa dialogarán a partir de las 19:00 con los de Mara Carver, seudónimo de la poeta Carmen Berasategui. Fundadora y directora de Nudo, festival de poesía desatada, Carver es poeta, editora, gestora cultural y artista visual. Es autora de Donde planean los pájaros (Piezas azules) y aparece en la antología La casa del poeta (Trampa, 2021) junto a 110 poetas españoles más.

Tras la presencia de Nuno Júdice en la inauguración del festival, Gonçalo Tavares será el encargado de continuar representando a la lírica lusa en Cosmopoética. Con una obra publicada en más de 45 países, sus libros han recibido importantes galardones a nivel internacional. Se trata de uno de los autores más prestigiosos de Portugal y su obra ha dado lugar, en distintos países, a obras de teatro, danza, radioteatro, cortometrajes y objetos de bellas artes, danza, vídeos artísticos, ópera, performances, proyectos de arquitectura y tesis académicas.

El ciclo Cosmoacordes, en el que se enredan música y versos, dará comienzo a las 21.00 con la actuación del cantaor bilbaíno Juanjo Navas. Heredó su afición por el flamenco de su abuelo materno, el cantaor José Navas –apodado Pepe Córdoba o Malaquías–, toda una autoridad en el cante en su pueblo natal, Baena (Córdoba). En Cosmopoética presentará ‘Digo Vivir’, en el que da vida a los poemas del insigne bilbaíno Blas de Otero a través del flamenco.

Creación y jóvenes poetas

Además, mañana comenzará el laboratorio de creación DIYLab de la mano del escritor y editor cordobés Javier Fernández. Este taller, que vuelve a Cosmopoética por tercer año, se inspira en las experiencias de laboratorios de creación espontánea (Do It Yourself), donde hay que lanzarse a la calle para escribir, ilustrar o pintar.

En la jornada del sábado, una veintena de participantes se formarán y crearán en la Casa Góngora el material de una publicación que verá la luz antes de que acabe Cosmopoética.

También Cosmopeque vivirá mañana su primera jornada a través de encuentros con autores y talleres para los más jóvenes. En la Biblioteca Central, Leire Bilbao presentará su libro Bestiapoemas y otros bichos, bichopoemas y otras bestias. mientras que Antonio García Teijeiro hablará sobre su obra Dijo el ratón a la luna.

Además, se desarrollarán los talleres Animales fantásticos, taller infantil de ilustración con Jesús Cisneros, así como Escritura bajo las estrellas, taller juvenil con Jesús Aguado. Este último tendrá lugar en el parque de La Asomadilla.

Los más jóvenes poetas de España y Portugal están invitados en Cosmopeque a escribir junto un poema colectivo sobre la luna, a través de la actividad Tu poema sobre la luna. Para participar, solo hay que entrar en la web Tupoemasobrelaluna y dejar un poema inspirado en los versos de Leire Bilbao, Juan Kruz Igerabide, Gloria Fuertes y Gianni Rodari

El festival Cosmopoética, reconocido en 2009 con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, se celebra del 12 al 20 de noviembre y está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajasur.