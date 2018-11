Jana Winderen estrenará su nueva obra en el C3A

De gran acontecimiento musical y sónico puede considerarse el regreso a España de la compositora noruega Jana Winderen, que ha elegido el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) para estrenar una nueva obra en España, país en el que no actuaba desde hace cinco años. El concierto tendrá lugar en la Caja Negra del C3A el próximo día 30 de noviembre a las 20:30. La entrada es libre.

En esta actuación presenta por primera vez en España su nuevo trabajo, Spring Bloom in the Marginal Ice Zone, lanzado el pasado 9 de noviembre. Además, se incluyen dos estrenos absolutos, uno basado en grabaciones realizadas en Tailandia y una nueva versión de su pieza The Listener.

La compositora Jana Winderen centra su universo sonoro en grabaciones de campo para crear sus obras. Es una de las artistas más influyentes del paisajismo sonoro y reconocida por los registros del universo submarino. El concierto en el C3A parte de grabaciones en entornos marinos y acuáticos, tanto de ríos como de los océanos. Este recorrido sonoro de Jana Winderen lleva al espectador desde el mar de Barents, en el océano Ártico, hasta los fondos tropicales.

Jana Winderen ha estudiado Bellas Artes en Goldsmiths, Universidad de Londres, y tiene formación en matemáticas, química y ecosistemas marinos por la Universidad de Oslo. Su trabajo se centra en entornos y ecosistemas de difícil acceso para el ser humano, tanto de manera auditiva como física. Sus instalaciones sonoras multicanal y conciertos han tenido lugar en numerosas instituciones de América, Asia y Europa. Entre sus producciones recientes está la instalación por encargo de TBA21 Academy, Viena (2017) y en itinerancia a Le Fresnoy (Francia). Otras instalaciones suyas han sido mostradas en el MoMA, Museo Solomon R. Guggenheim/Unsound Festival, el Park Avenue Tunnel con el Departamento de Transporte de Nueva York y Sonic Acts Festival, Amsterdam. Winderen ha logrado el premio Golden Nica de Ars Electronica en la categoría de músicas digitales y arte sonoro. Vive y trabaja en Oslo.

Entre sus publicaciones están y Heated-live in Japan (2009) y Energy field (2010), grabado en el fondo de las grietas de los glaciares, en los fiordos y en el océano abierto.