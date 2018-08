¿Qué ha llevado a Tom Cruise a pilotar un avión tres décadas después de Top Gun? ¿Por qué el viento ha devuelto a Mary Poppins? ¿Conservará Dumbo su encanto en las manos de Tim Burton? Aquí van algunos ejemplos de cómo Hollywood sigue estirando el chicle de las secuelas y los remakes.

'Top Gun'. Han pasado más de 30 años y Tom Cruise regresa ahora a la escuela de pilotos donde transcurría uno de sus primeros éxitos. De la secuela, que se estrenará en verano de 2019, se sabe que Val Kilmer encarnará de nuevo a Iceman Kasansky, el rival del protagonista; que Milles Teller (Whiplash) interpretará al hijo de Goose, el amigo que fallecía en la primera cinta, y que Kelly McGillis no ha sido invitada a la fiesta.

Spielberg ha anunciado su versión de 'West Side Story', el primer musical de su carrera

'Men In Black'. Chris Hemsworth, a quien se relaciona también con una secuela de Star Trek, hereda el traje que llevaron Tommy Lee Jones y Will Smith en este spin-off del que ya ha trascendido alguna imagen del rodaje. Liam Neeson y Kumail Nanjiani (La gran enfermedad del amor) ayudan al dios Thor en la empresa de borrar las pruebas de la presencia extraterrestre en la Tierra.

'Mujercitas'. Siglo y medio después de la publicación del libro, la novela de Louisa May Alcott continúa cautivando a una generación tras otra. Tras cuatro versiones cinematográficas en las que intervinieron actrices como Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor o Winona Ryder, ahora Greta Gerwig prepara una nueva adaptación para la que ha reclutado a Emma Stone, Meryl Streep y a dos de los intérpretes de su aclamada Lady Bird, Timothée Chalamet y Saoirse Ronan, quien se enfrenta al papel de la rebelde y aspirante a escritora Jo March.

'El regreso de Mary Poppins'. Walt Disney sufrió lo suyo para conseguir el permiso de P. L. Travers, que se resistía a dejar que su heroína pasara a la gran pantalla, pero la niñera se convirtió en un icono indiscutible del cine. Rob Marshall (Chicago, Into the Woods) se atreve a dar continuidad a una obra imperecedera, y Emily Blunt se apropia del mítico personaje, que regresa cuando Michael y Jane, los niños de la primera entrega, aquí con las facciones de Ben Wishaw y Emily Mortimer, ya han crecido. Poppins vuelve a sus vidas para hacerles creer de nuevo en la magia. Se estrena en diciembre.

'Suspiria'.Nadie intuiría parentescos entre el cine de Dario Argento y Luca Guadagnino, pero el director de Call me by your name revisita la película homónima de su paisano. Y, por las imágenes que desvela el anuncio, hay que decir que el experimento, una relectura bastante libre, promete. Según cuentan, Tarantino es un admirador entusiasta de un filme en el que actúan Tilda Swinton, Dakota Johnson y Chloë Grace Moretz. Llega a los cines, también, a final de año.

'RoboCop'."Parte hombre. Parte máquina. Todo policía". Así se anunciaba la película con la que el holandés Paul Verhoeven se adentraba en 1987 en Estados Unidos -después llegarían Desafío total, Instinto básico y Showgirls-, la historia de un agente muerto en acto de servicio que revivía transformado en un robot. El brasileño José Padilha (Tropa de élite) se estrelló en 2014 con una nueva versión, lo que no ha impedido que se encargue ahora al sudafricano Neill Blomkamp (Distrito 9) que filme un guion que Ed Neumeier y Michael Miner plantearon hace décadas como secuela de la cinta de Verhoeven. Blomkamp, por cierto, ya intentó aportar su visión al universo de Alien, pero sus diferencias con la Fox frustraron un proyecto que habría supuesto el regreso de Sigourney Weaver a la saga.

'Ha nacido una estrella'. La historia de una actriz y cantante que llega a la cima mientras el hombre que la descubrió cae en un proceso de autodestrucción resulta un argumento irresistible para directores y guionistas. Clint Eastwood quiso actualizar el material con Beyoncé como la estrella del título, pero es Bradley Cooper quien dirige esta versión que interpreta junto a Lady Gaga. Cooper y Gaga retoman unos personajes que ya encarnaron Fredric March y Janet Gaynor, James Mason y Judy Garland y Kris Kristofferson y Barbra Streisand. ¿Podrán estar a la altura de los precedentes?

'Dumbo'.Tim Burton, que ya reinterpretó otro título clave en la trayectoria de Disney, Alicia en el país de las maravillas, se embarca esta vez en la revisión de Dumbo. Acompañan al legendario elefante en su emotiva peripecia Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton y Danny DeVito. La factoría de animación se ha lanzado a reescribir su repertorio, y, tras los éxitos de El libro de la selva o La Bella y la Bestia, rueda un Aladdin dirigido por Guy Ritchie y donde Will Smith es el histriónico genio de la lámpara, y un El rey León en el que Donald Glover y Beyoncé prestarán sus voces a Simba y Nala.

'West Side Story'.O el primer musical en la carrera del prolífico Steven Spielberg, que ha encargado al dramaturgo Tony Kushner (con quien ha colaborado en Múnich o Lincoln) el libreto. Otro clásico del género que ha atraído últimamente a los directivos de los estudios es Oliver!: hace unos meses, los medios británicos señalaban a Eddie Redmayne y Adele como integrantes del reparto, y otros tabloides apuntaban a Ice Cube como el villano Fagin, pero por el momento ningún rumor se ha confirmado.