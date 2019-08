Sergi González gana el Festival de Cortos ImaginArte de Santaella con ‘Será nuestro secreto’

Será nuestro secretro, del castellonense Sergi González, ha sido la gran triunfadora de la cuarta edición del Certamen de Cortos ImaginArte de Santaella, cuya gala final ha tenido lugar en el Paseo Adarve de la localidad. El trabajo de González fue el elegido por el jurado como el mejor de los que han llegado a la final, si bien en la votación del público también logró imponerse a la otra gran favorita de la noche, Trivial.

González agradeció el reconocimiento a esta película y se mostró “realmente emocionado y sorprendido” por el hecho de que tanto el jurado como el público coincidieran en el veredicto. “Esto no es normal en los festivales”, dijo el director, quien con buen humor precisó que “si ocurre, es porque el jurado no sabe mucho de cine o porque el público sabe mucho; me quedo con la segunda posibilidad”, sentenció.

Será nuestro secreto narra la historia de Martina, que con el coro de su colegio visita en Navidad una residencia de mayores para cantar villancicos. Martina reconoce entre los residente a su abuela, algo que en principio no es posible. La película está interpretada por Martina Caparrós, Rosario Pardo, María Pedroviejo y Rebeca Valls.

El mejor corto local fue para Dependencia, de Clara Serrano Cid, que recibió un gran aplauso del público por este trabajo. La gala se cerró con un concierto de la banda Malpaso, que interpretó sobre el escenario bandas sonoras de películas.

Asimismo, la asociación Celuloide ha destacado el respaldo del público de Santaella a todas las iniciativas que se llevan a cabo en la localidad vinculadas al séptimo arte, así como la colaboración entre las asociaciones para impulsar la cultura en el municipio. Este festival de cortos, que cumple su cuarta edición, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santaella.