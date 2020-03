La ESAD dedica el mes de marzo al teatro contemporáneo con dos representaciones y varios talleres

La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba celebra el ciclo Marzo en escena, que dedicará el mes completo al teatro contemporáneo con una amplia programación con dos representaciones abiertas al público y varios talleres. Según ha detallado la directora de la institución, Raquel Jurado, "estamos muy ilusionados" con la programación de este ciclo, en el que "nos parece fundamental que "nuestras enseñanzas estén en contacto directo con el panorama actual". Al respecto, ha recalcado el "gran calibre" de los profesionales que asisten a las actividades como expertos.

La inauguración ha contado con la presencia del director de la Real Escuela de Superior de Arte Dramático (Resad), Pablo Iglesias; el catedrático de la UCO Pedro Ruiz; el actor Santi Senso; y el alumno de la ESAD de Málaga Antonio Gázquez. Jurado ha destacado que su presencia "enriquece las actividades" que se llevan a cabo, especialmente porque compartirán con los alumnos conocimientos a través de los talleres específicos.

Además, la directora de la ESAD ha recordado que anteriormente la programación se concentraba en una única semana, la última del mes, por lo que este año se ve ampliada tanto en tiempo como en posibilidades de formación y representación. Marzo concluirá con el encuentro nacional ESAD Fest, en el que las 14 escuelas de arte dramático del país tendrán un encuentro en Cáceres.

La dos representaciones teatrales que se llevarán a cabo estarán disponibles para el público general. El próximo jueves 12 de marzo, a las 21:00, se llevará a escena en el teatro Duque de Rivas Holocausto del amor, que Santi Senso preparará con el alumnado durante el transcurso de la semana. De igual forma, el jueves 19 de marzo, a la misma hora y en el mismo escenario, se podrá disfrutar de I am what I am, que se llevará a cabo tras los talleres de creación del actor y bailarín Alberto Velasco.

Los alumnos de la ESAD de Córdoba también recibirán un curso de máscaras, a cargo de la compañía italiana Neamera, en las tardes del 9 y 10 de marzo. Posteriormente, el lunes 16 recibirán la masterclass titulada De Stanislavsky a Amancio Ortega a cargo del subdirector del Teatro Villamarta de Jeréz, Javier Sabadie.

Tras estas sesiones, los días 16 y 17 tendrá lugar un taller sobre percusión corporal, liderado por el artista que fuera miembro del grupo Mayumana, Fredy Millán. Por su parte, miércoles 18 los alumnos dedicarán la jornada a una sesión exclusiva sobre Pedagogía en el teatro de creación.

Por último, antes de asistir al encuentro internacional, el 25 de marzo tendrá lugar el taller de escritura creativa, que coordinará Gracia Morales, mientras que el ciclo concluirá la mañana del 27 de marzo con la Gala del Teatro.

Con todo ello, los alumnos y docentes de la ESAD muestran durante todo el mes su desarrollo profesional y su evolución en las artes escénicas y en la escena contemporánea. Al respecto, la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha celebrado que la institución tenga "un mes para ensalzar su arte y demostrar que no están muertas". Además, ha recalcado que "las instituciones debemos reforzar las artes escénica" y que desde Educación "se apuesta por las enseñanzas de régimen especial".