Deriva dimensional

La ficha 'AUTHORITY: EL AÑO PERDIDO' VVAA.ECC. 304 páginas. 29,50 euros.

Creado para el sello WildStorm por Warren Ellis y Brian Hitch, como continuación del trabajo del primero en la serie StormWatch, The Authority es uno de los tebeos de superhéroes más influyentes de las dos últimas décadas. La cabecera se inició en 1999 y tuvo dos etapas espectaculares, la inicial, de Ellis y Hitch, y su continuación a manos de Mark Millar y Frank Quitely. Una y otra han sido compiladas por ECC en dos tomos, y a estos se suma ahora Authority: El año perdido, con lo que podría haber sido el siguiente gran paso en la trayectoria del supergrupo, y es que, en 2006, Grant Morrison y Gene Ha se hicieron cargo de Apolo, Midnighter y compañía. Por desgracia, la cosa se fue al traste a los dos números por los compromisos de Morrison con DC. Y así podía haberse quedado todo, como un proyecto frustrado más, cuando, tres años y pico más tarde, WildStorm decidió completar la línea argumental encargando el trabajo a Keith Giffen y Darick Robertson. Giffen pidió a Morrison que le explicara cuáles eran sus planes para la serie y supo adaptarse a ellos para llevarlo todo a buen puerto (el dibujante Robertson no permaneció demasiado, y su puesto fue ocupado por otros artistas como Jonathan Wayshak o Brian Stelfreeze). Así que lo que tenemos aquí, la vibrante deriva de The Authority en otra dimensión, es también un apunte de lo que podría haber sido y no fue.

WildStorm tuvo su momento de gloria a comienzos de siglo y su fulgor se apagó bruscamente en pocos años, pero goza de suficiente prestigio aún como para que el reciente reinicio de su universo haya despertado suficiente expectación en los lectores. Máxime cuando este ha estado capitaneado por el propio Ellis. The Wild Storm es el título de la cabecera con que Ellis y el dibujante Jon Davis-Hunt, desde 2017, andan reinventado los personajes de este fascinante universo de ficción. ECC nos la sirve en tomos, el segundo de los cuales contiene los números 7 a 12, y les recomiendo que les echen un vistazo, pues son de lo mejorcito que hay ahora mismo por ahí.