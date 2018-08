Judi Dench completa la nómina de Premios Donostia del Festival de San Sebastián

La actriz británica Judi Dench será distinguida con el Premio Donostia en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, del 21 al 29 de septiembre. Dench se une así al director japonés Hirokazu Kore-eda y al actor, director y productor estadounidense Danny DeVito, los otros dos homenajeados este año con este galardón.

La entrega del mismo será el 25 de septiembre en una ceremonia a la que seguirá la proyección de Red Joan, la película de Trevor Nunn que la actriz, que encarna en ella a una mujer acusada de espiar para el KGB, promocionará en su visita al festival.

Judi Dench, de 83 años, ha sido siete veces candidata al Oscar, las tres primeras como mejor secundaria y las cuatro siguientes como protagonista. Ganó la estatuilla -como mejor intérprete secundaria- en 1999 por su interpretación de la reina Isabel I en Shakespeare in Love (1998). Además, posee nueve premios Bafta y un Globo de Oro.

Nacida en York en 1934, Dench dio sus primeros pasos en la interpretación en la Royal Shakespeare Company y entre los años 70 y 80 su carrera se centró sobre todo en el teatro. Tras su debut en el cine en 1964, trabajó con directores como James Ivory, en Una habitación con vistas (1985), o Kenneth Branagh, con quien ha colaborado en una decena de títulos, entre ellos la reciente Asesinato en Orient Express, estrenada el pasado noviembre.

Entre sus papeles más conocidos por el gran público figura el de jefa de espías M en la última saga de James Bond, en títulos como Goldeneye (1995), Tomorrow never dies (1997), El mundo nunca es suficiente (2000) y Bond (2002). Dench fue también la excéntrica abuela de Chocolat (2000), y dio vida a la escritora Iris Murdoch en Iris (2001), por la que obtuvo su primera nominación a los Oscar como protagonista.

En 2002 trabajó en la adaptación cinematográfica de la obra de Oscar Wilde La importancia de llamarse Ernesto, un papel que había interpretado ya en el teatro, y en 2005 rodó Orgullo y prejuicio y Ms Henderson Presents. Con Diario de un escándalo, que protagonizó junto a Cate Blanchett, llegó una nueva candidatura al Oscar, y en 2014 volvió a ser candidata a ese premio por Philomena, de Stephen Frears.

En 2012, la actriz anunció que padece una degeneración macular, enfermedad que puede concluir en ceguera total, por lo que no puede leer los guiones. Esta circunstancia, sin embargo, no la ha apartado de la profesión: el próximo año progonizará el nuevo filme de Branagh, Aremis Fowl, y Six Minutes to Midnight, de Andy Goddard.