Un ciclo reunirá en la Corredera a Viva Suecia, Soleá Morente y Maga

La plaza de la Corredera se llenará de música los días 5 y 6 de octubre con el ciclo Medina Sonora, que traerá hasta Córdoba a grupos como Viva Suecia, Maga, Soleá Morente y Napoleón Solo. La cita, organizada por Cervezas Alhambra, contará también con Cala Vento, Casasola, Ramen, Vallellano y The Royal Gypsy Orchestra, Las Migas, The Wheel and The Hammond y Summer Spree. Por otra parte, hoy y el sábado habrá recitales acústicos urbanos de 13:00 a 16:00 en el bar La amapola, la Puerta de la Luna y el bar Barón. En ellos intervendrán Curro Cruz, Laura Gómez, Jesús Miquel, Javier Navarro, Rafa Guillén, Antonio Fernández, Antonio Contíñez, María Alcántara, Eles Bellido y Alfonso Aroca.

La empresa cervecera organiza este ciclo con el objetivo de conmemorar el nombramiento de Medina Azahara como Patrimonio Mundial de la Unesco. Además de los conciertos, se celebrará en el Jardín Botánico la actividad Espacio degustadores, con catas inmersivas y talleres de tiraje de cerveza.

En concreto, el viernes 5 de octubre actuarán Viva Suecia, Maga, Cala Vento, Casasola y Ramen, mientras que el día 6 será el turno de Soleá Morente y Napoleón Solo, Vallellano y The Royal Gypsy Orchestra, Las Migas, The Wheel and The Hammond y Summer Spree. Los conciertos comenzarán a partir de las 18:00 y tendrán entrada gratuita.