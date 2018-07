El CRV ofrecerá durante las noches de verano 16 conciertos de artistas locales

El Centro de Recepción de Visitantes (CRV) cuenta ya con la programación de los conciertos que amenizarán las noches de los jueves y los viernes de verano, distinguiéndose de la edición anterior por incluir actuaciones en el mes de septiembre. Los 16 espectáculos tendrán lugar en la azotea del edificio, comenzando a las 22:00, con entrada gratuita hasta completar el aforo de 200 personas. Esta edición de Noches de conciertos en el CRV busca repetir el éxito de 2017, donde todos los conciertos consiguieron llenar el recinto. La cita contará con artistas de distintas nacionalidades, aunque todos son residentes de la provincia, y se trata de una oportunidad para dar a conocer la calidad de músicos locales y la variedad de enfoques musicales.

En la presentación, el primer teniente alcalde, Pedro García, señaló las buenas condiciones de las que dispone la ciudad de Córdoba para la celebración de dichos conciertos, ya que cuenta con "un verano apetecible mezclado con cultura y música en lugar impresionante", a la vez que indicó que es una oportunidad para "ampliar la oferta cultural y turística de la ciudad". Sobre el ciclo de conciertos, especificó que ofrece la oportunidad de conocer una variedad de "música etnocultural y plural" que puede convertir la cita en un éxito.

El ciclo de conciertos permite conocer la variedad artística de músicos cordobeses

La programación comienza con las dos únicas actuaciones del mes de julio, comenzando mañana jueves con la actuación del veterano grupo de jazz fusión Jazzpacho, a la que seguirá el conjunto Happy String con Música Clásica 2.0 en la noche del viernes 27. Para continuar, el mes de agosto abrirá el jueves 2 con Ángel Andrés Muñoz Cuarteto, presentando diez temas de jazz, y el viernes 3 con el grupo Blue Drag y su jazz manouche. La cantante Esperanza Delgado actuaré el jueves 9 de agosto con un espectáculo llamado De la rumba a la salsa, mientras que Luis Casado volverá a trae el jazz fusión en la noche del viernes.

La mezcla de música funk con la música celta tradicional ocupará la noche el jueves 16 de la mano del grupo The Lugh's Shamrock, mientras que el viernes Jesusito Gómez Band ofrecerá un concierto instrumental titulado New Age Flamenco. Por su parte, Marisol Membrillo traerá Boleros inolvidables el jueves 23, relevados de nuevo por el jazz de Nacho Botonero Quinteto. Para cerrar el mes, The Lazy Bees ocuparán la noche del jueves 30 con música folk y Nur se encargará de la actuación del viernes con un espectáculo de danza nubia.

El flamenco y sus fusiones ocuparán la penúltima semana de conciertos, en la que Sergio de Lope actuará en jueves 6 y La Trini, que mezcla flamenco y jazz, el viernes 7. El broche lo pondrá el día 13 el grupo Bossame Mucho, con un concierto teatralizado, mientras que la última actuación será a cargo de Cuban Colors, que llenará la noche del viernes 14 de septiembre de ritmos caribeños con un repertorio que cuenta con la rumba, el mambo, la guaracha o el chachachá.

Con esta programación, la organización quiere seguir el camino que comenzó en la pasada edición, en la que artistas como Kilema, Taylan Polat, Mili Vizcaíno o María Alcántara hicieron que se completase el aforo en cada un de las actuaciones, añadiendo un nuevo encanto a la noche cordobesa, aprovechando la cercanía con uno de los enclaves culturales más icónicos de la ciudad.