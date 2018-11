Billy Cobham Band llena hoy el Gran Teatro de música jazz

El percusionista americano Billy Cobham y su banda actúan hoy en el Gran Teatro, dentro del festival QurtubaJazz 2018. Pionero del jazz fusión, el virtuoso y legendario batería, compañero, entre otros de Miles Davis, se presenta en el festival con un grupo en el que ha reunido a músicos franceses e ingleses, en concreto, David Dunsmuir, guitarra; Michael Mondesir, bajo; Steve Hamilton, teclados, y Camelia Ben Naceur, teclados. El precio de las entradas va de los diez a los 24 euros.

Pionero del estilo jazz fusión, Billy Cobham es un virtuoso percusionista, compositor, productor, educador y experto en percusión de fama internacional, cuya vida se ha dedicado a la exploración musical y la expresión creativa. Nació en Colón, Panamá, en 1944 y cuando tenía tres años, su familia se mudó a Nueva York, donde la música latina y el jazz lo envolvieron. Luego asistió a la famosa High School of Music and Art de Nueva York (ahora conocida como La Guardia High School for Music and the Arts), donde estudió teoría musical y percusión junto con otros músicos que también se convertirían en leyendas musicales actuales, como el trompetista Jimmy Owens, el pianista George Cables, el flautista Jeremy Steig, el cantante Janis Ian, el bajista Eddie Gomez y el pianista Larry Willis. En 1969, Cobham fue miembro fundador de la banda Dreams, junto a los hermanos Michael y Randy Brecker, Jeff Kent, Doug Lubahn, el difunto John Abercrombie, Barry Rogers, Eddie Vernon y más tarde, Will Lee y Don Grolnick. Al año siguiente, fue invitado a unirse al grupo de Miles Davis y contribuyó en cuatro grabaciones fundamentales del trompetista, incluyendo Bitches Brew (donde colaboró con el guitarrista John McLaughlin) y Tribute to Jack Johnson.

En la primavera de 1971, Cobham fue invitado por John McLaughlin a la Orquesta Mahavishnu, uniéndose a Jan Hammer, Jerry Goodman y Rick Laird. Lanzaron tres álbumes juntos. Cuando la original Mahavishnu Orchestra se disolvió en 1973, Cobham comenzó a dirigir sus propios grupos y lanzar sus propios álbumes, comenzando con Spectrum, que inesperadamente se convirtió en un éxito sensacional en todo el mundo. Este álbum innovador es ampliamente considerado como uno de los enunciados más importantes y definitorios del género jazz-rock.

A lo largo de su carrera, Cobham ha aparecido en más de 300 grabaciones, incluidas las de iconos del pop y rock como Peter Gabriel, Quincy Jones, Jack Bruce, Bob Weir y James Brown, y hasta la fecha ha producido y lanzado más de 40 álbumes como líder. Durante las décadas de 1970 y 1980, Cobham grabó constantemente como líder de bandas para los sellos discográficos: Atlantic, CBS, Elektra y GRP, y colaborando con artistas que van desde George Duke, John Scofield y Airto Moreira hasta Jack Bruce y Grateful Dead, tanto en el escenario como en el estudio.

El Festival QurtubaJazz 2018 se celebra del 25 de octubre al 4 de noviembre e incluye, además de la de Billy Cobham Band mañana en el Gran Teatro, las actuaciones de Andrea Motis & Joan Chamorro Quintet (viernes 2) y Bill Laurence Trio (sábado 3), estas dos en el Teatro Góngora. También se han programado en esta edición del festival cuatro conciertos didácticos Conócelo Jazz, del Colectivo Didajazz, así como talleres sobre este género musical.