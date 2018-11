La ficha 'BUG, 1' Enki Bilal.Norma. 88 páginas. 21 euros.

Para los lectores que crecimos leyendo historietas en la década de 1980, Enki Bilal es algo así como un nombre mítico. El dibujante, guionista y director de cine yugoeslavo afincado en Francia nos tenía fascinado con su particular forma de abordar la ciencia ficción y la fantasía en obras como El crucero de los olvidados (1975), El navío de piedra (1976) o La ciudad que nunca existió (1977), o más orientadas a lo social como Las falanges del orden negro (1979) o Partida de caza (1983), todas con guion de Pierre Christin. Entre estos extremos, Bilal había colaborado también con figuras como Jean-Pierre Dionnet y hasta se había atrevido a firmar títulos en solitario, como el sobresaliente La feria de los inmortales (1980). Pero fue en 1986 cuando nos dejó boquiabiertos con uno de los mejores álbumes de la década, La mujer trampa, que, en su día, fue algo así como el sumun del tebeo de autor de ciencia ficción. Con aquella historieta distópica, oblicua, de densa atmósfera, complejos personajes y extraños giros argumentales (especie de continuación de La feria de los inmortales y eslabón central de lo que se conoce como la Trilogía Nikopol), Bilal se convirtió en la avanzadilla del cómic franco belga, y, en cierto sentido, significó una cumbre que rara vez se ha vuelto a superar. (A un nivel puramente estético, me permito recomendar aquí, a los que no lo conozcan, el libro ilustrado Fuera de juego, con textos de Patrick Cauvin, en el que Bilal llega a ser más Bilal que nunca.)

Desde entonces, se han publicado otras muchas obras del dibujante, aunque cada vez más espaciadas y un poco menos firmes, seguramente por sus pinitos en el cine entre 1989 y 2004. Y así, tras una larga ausencia, llega ahora a librerías Bug, la nueva serie de Bilal, con un argumento realmente idiosincrático (la doble amenaza en el futuro de bichos y virus informáticos) y la estética siempre envolvente del mejor Bilal. La oportunidad perfecta para renovar los votos con uno de los artistas más apreciados que ha dado el medio.