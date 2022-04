Córdoba recupera su Mayo Festivo a lo grande y sin restricciones

En menos dos semanas comienza el Mayo Festivo en Córdoba y lo hará en plenitud y tras dos años de pandemia. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presentado el calendario de fiestas, que ya había avanzado el Día, y ha insistido en que con ellas se recuperan "nuestras tradiciones populares".

Además, la presentación también ha servido para dar a conocer el cartel de las Fiestas de Córdoba, obra del pintor autodidacta Manuel Antonio Muñoz Fernández, en el que "reivindica la tradición que va a anunciar el Mayo Cordobés y, para ello, ha utilizado nuestro principal monumento, la Mezquita-Catedral, como referencia de paso de todos los cordobeses que van camino de la feria", ha anotado el primer edil.

Bellido ha reiterado que "las fiestas de Mayo van a volver a celebrarse con la misma normalidad que la Semana Santa, contando con todas las citas de nuestro tradicional programa". Es más, estas fiestas arrancan este próximo domingo con la Romería de Santo Domingo, que "supone el pistoletazo de salida".

El 28 de abril, por su parte, dará comienzo la Fiesta de las Cruces con 46 colectivos y asociaciones. Y el 2 de mayo tendrá lugar la singular Batalla de las Flores, que volverá a dejar todo su color y esplendor con exuberantes carrozas con motivos florales y una lluvia de claveles que caerán a lo largo y ancho del Paseo la Victoria y República Argentina a partir de las 12:00. Una cita que, según Bellido, "será el preludio de las Fiesta de los Patios, que tendrá lugar desde el 3 al 15 de mayo".

En esta próxima edición, la Fiesta de los Patios va a contar con 52 recintos a visitar, en seis rutas de forma libre y gratuita para cordobeses y visitantes. El horario de apertura de los recintos será de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, a excepción del último día (domingo 15) que se cerrará a las 20:30.

Y último lugar, la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Al respecto, Bellido ha recordado que tendrá lugar del 21 al 28 de mayo y ha añadido que vuelve también "tras dos años de ausencia". "La vuelta del calendario del Mayo Festivo será un éxito para todos los cordobeses y podremos celebrarlo con plenitud", ha vaticinado.

La presentación también ha contado con la asistencia de la edil de Promoción de la Ciudad, Marián Aguilar, quien ha señalado que "cuando la primavera está en su mayor apogeo brota el mayo cordobés". Un tiempo en el que, a su juicio, "Córdoba que se va a presentar como una bella sultana mostraremos nuestra mejor cara al mundo".

El autor del cartel, por su parte, ha explicado cómo recibió el encargo de pintarlo y ha reconocido que "me vine atrás por el reto complicado que era, pero Marián Aguilar tenía fe". Es más, su hijo, según ha reconocido, le aconsejó que "no me metiera en líos; esa noche no dormí muy bien que digamos por realizar el cartel".

Sin embargo, le llegó flash de lo que quería mostrar. Así, ha detallado que quería "que saliera nuestro principal baluarte, el minarete de la Mezquita-Catedral, tras dos dos años viéndola desierta y quería después de pandemia no hubiera rastro de mascarilla ni de covid". Y así lo ha plasmado, puesto que el cartel "es una imagen metafórica de la calle Cardenal Herrero -con el perfil de la fachada norte del principal monumento de la capital cordobesa-, con las casas son de origen antiguo, pero con gente es actual". A su juicio, "no deja de representar que Córdoba resiste al paso del tiempo y su gente se va a la Feria porque es mayo"; y se refleja en la presencia de varias mujeres vestidas de flamenca.

La obra también hace un guiño a los vinos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles e incorpora también un cartel antiguo de la feria taurina, ya que "hacer una feria sin toros no es entendible", ha anotado.