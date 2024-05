Ruta San Lorenzo: Pozanco, 6

La canción A mi manera (My way), que compusiera Paul Anka y popularizara Frank Sinatra, bien se podría aplicar a cómo concibe Mercedes Romero la decoración y composición floral de su patio, el de Pozanco, 6. En el mismo no suelen faltar grandes mariposas artesanales y abanicos gigantes.

Este patio forma parte de una antigua casa de vecinos que fue reformada integralmente en 1997. El abuelo de Mercedes la compró en 1956. En este recinto son característicos su zócalo sevillano y su suelo de baldosas de losa que suele adornar con platos decorativos y mantones de manila, y en el que reparte, en su gran cantidad de macetas y arriates, ficus, calas, costillas de Adán, gitanillas, geranios, petunias begonias, ciclámenes, claveles, pilistras, bonsais…y, su planta preferida, la orquídea –más de medio centenar de especies de plantas–.

“En el patio, con mis flores, encuentro la paz que necesito. La de cumpleaños, santos, navidades y reyes que hemos celebrado en él desde que mi pequeña tenía tres años y medio y mi mayor tenía cinco y medio”, detalla Mercedes.