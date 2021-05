Córdoba cierra su primera semana de Patios con más de 178.000 visitas

La primera semana de las dos que componen la Fiesta de los Patios 2021 ha cerrado con 178.732 visitas en total a los 50 recintos privados más los cinco institucionales que la componen, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de la ciudad. Se trata de una cifra aceptable si se tiene en cuenta que esta edición se desarrolla en plena pandemia del coronavirus –con todas las medidas de seguridad, eso sí– , como también se desarrolló el certamen de Patios organizado por el Consistorio el pasado mes de octubre y por el que pasaron en sus 14 días 190.517 visitas, apenas 20.000 más. Al ritmo de visitas marcado en la presente edición es muy probable que esa cifra de octubre de 2020 sea superada en la jornada de hoy lunes 10 de mayo y aún quedarán seis días para el final de la Fiesta.

El día en el que se produjeron más visitas fue en la jornada del sábado 8 de mayo, con 39.655. La zona más visitada –un año más– es la de Alcázar Viejo, que ha sumado, durante la primera semana, 54.687 visitas en total a los 12 recintos que lo componen y dentro de esa zona el patio más visitado, con un total de 5.663 personas, es San Basilio, 44, la sede de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses.También, como manda la tradición, la segunda zona más visitada ha sido la Santa Marina-San Agustín. Por sus ocho patios han pasado 35.786 personas, mientras que por el que más gente ha pasado ha sido por el de Marroquíes, 6, visitado por 7.955 personas.

En la zona de San Lorenzo, los nueve patios que la conforman han sido visitados por 22.390 personas, siendo el de Pozanco, 6, al que más gente ha acudido con 2.904 personas, mientras que la zona de la Judería-San Francisco, con siete patios, ha sido visitada por 23.550 personas y el recinto de Martínez Rücker, 1 el que más visitantes ha recibido con un total de 3.412. Finalmente, la zona de Santiago-San Pedro, con siete patios, ha recibido 19.414 visitas y su recinto de Siete Revueltas, 1, el que más ha recibido con 3.100, mientras que la zona de Regina-Realejo, con seis patios, contabiliza 12.830 visitas y el recinto de Santa Marta, 10, un total de 3.280 personas.

Tanto el presidente de la Asociación Amigos de los Patios Cordobeses, Miguel Ángel Roldán, como el presidente de la Asociación de Patios y Rejas de Córdoba Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, consideran que esta primera semana de Patios ha sido positiva y destacan el clima de normalidad y tranquilidad en el que se han desarrollado las visitas. “La semana ha estado bien y el sábado ha sido muchísima gente la que ha visitado los Patios; estoy un poco asustado por las consecuencias”, sentencia. ”Echábamos de menos las visitas, pero hay que ser cautelosos, esperemos que no volvamos para atrás”, puntualiza.

El presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses ha indicado que el límite de aforos impuesto por el Ayuntamiento en los recintos les ha venido “muy bien”. “Eso nos está ayudando mucho. Vamos a ver ahora qué es lo que nos depara la segunda semana de Patios ahora que se han liberado las restricciones, espero que sea igual que esta, pero el próximo fin de semana me tiene un poco asustado. Por eso quiero pedir tranquilidad, tranquilidad y tranquilidad a quien nos visite para que esto no se nos vaya de las manos”, añade Miguel Ángel Roldán.

Roldán asegura que la media de visitas que está recibiendo su patio, el de San Basilio, 44, “es razonable, entre las 800 y 900 al día” y defiende que las medidas de seguridad tomadas por parte del Ayuntamiento y las medidas sanitarias les “están ayudando”. “La gente parece que está viendo la luz al final del túnel y hay lugares que han estado a tope, esperemos que al final no pase nada”, insiste el presidente de la Asociación Amigos de los Patios Cordobeses.

El presidente de la Asociación de Patios y Rejas de Córdoba Claveles y Gitanillas incide en que tranquilidad es la mejor palabra que define a las visitas. “La gente ha venido muy tranquila, reposada, las visitas han sido muy espaciadas, no ha habido aglomeraciones. Viene gente, pero viene muy fluida”, destaca. Rafael Barón apunta que no esperaba tantas visitas a los Patios, incidiendo en que es una Fiesta a la que viene gente de todas las provincias españolas y de todo el mundo “y la movilidad está reducida para ello”.

"Luego, si hablamos de los cordobeses, creo que todavía hay gente con mucho miedo, que no quiere salir, no quiere ir a sitios donde haya aglomeraciones, pero es verdad que los Patios son espacios bastantes seguros, la gente está separada, los aforos son muy pequeños; pienso que una de las cosas más seguras que puede haber es venir a visitar un patio”, defiende refiriéndose, sobre todo, a la gente mayor de Córdoba, “que son los que siempre han venido a visitar los Patios”.

Rafael Barón explica que por su patio, el de Pastora, 2, han pasado durante la primera semana de Patios desde alemanes y japoneses a gente de Sevilla, Cádiz, Madrid. Y cuenta que los integrantes de su asociación “están muy contentos con las visitas”. “Es verdad que estamos viviendo algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, el estrés [de la masificación] se ha acabado”, dice.

El único pero que le pone a la situación es que no se pueden parar a hablar con la gente. “Los aforos de los patios son tan reducidos que en el momento en el que te pongas a hablar con alguien la cola que hay esperando está para entrar se eterniza. Nosotros estamos acostumbrados a estar dentro del patio un rato con las personas y explicarles lo que nos preguntan, eso es una de las cosas que más me gustan a mí de la Fiesta, compartir con la gente cosas, anécdotas e historias, y nos da pena no poder hacerlo, porque, insisto, si nos paramos con la gente no puede entrar nadie”, lamenta. Además, se muestra convencido de que la fórmula de aforo reducido hace que la gente disfrute “mucho más” el patio que está visitando. “La gente con el aforo reducido puede apreciar mucho más lo que hay en el patio y el patio en sí, se puede echar sus fotos tranquilamente y sin agobios”, comenta.

El presidente de Claveles y Gitanillas también destaca que es una edición de la Fiesta que se está desarrollando sin incidencias en las seis zonas visitables. También defiende que las medidas de seguridad puestas en marcha por el Ayuntamiento están funcionando bien y destaca la figura de los controladores. “Es verdad que los controladores, por lo menos la que a mí me ha tocado, es estricta con las normas y hasta riñe como vea que alguien se quita la mascarilla para hacerse alguna foto o para cualquier otra cosa”, comenta, insistiendo en que ellos, los propietarios, contribuyen a esas medidas con, entre otras acciones, la desinfección por la mañana y por la tarde del patio. Rafael Barón defiende que quizás “este año esté viniendo muchísimo menos gente a los Patios” porque no hay planos por el tema del covid. Por eso, “en el caso de mi patio, sé que va a venir mucha menos gente de la que no lo conozca, porque queda algo escondido”, asevera.