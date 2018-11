Los candidatos se colocan el lazo morado contra la lacra machista

Los candidatos a la Presidencia de la Junta y los líderes nacionales que participaron ayer en la campaña se sumaron, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al clamor ciudadano para exigir el fin de esta lacra. Sólo Ciudadanos, que tenía programados dos actos en Málaga, no incluyó en su jornada un acto con mujeres o la participación en alguno de los eventos organizados para conmemorar el 25-N.

La presidenta de la Junta, se rodeó de mujeres en Granada, pero centró sus críticas en Pablo Casado por blanquear las posiciones "machistas y xenófobas" de Vox. El presidente del PP, que no llegó a nombrar al partido de Santiago Abascal, también estuvo arropado por mujeres en Úbeda. Desde allí, y con el lazo violeta en la solapa, Casado hizo un llamamiento a todos los partidos para "ir juntos" en la lucha contra la violencia de género y "arrimar el hombro".

Su candidato se fue a su tierra y desayunó con un grupo de mujeres, algunas de su familia, en Alhaurín el Grande. Allí criticó la "racanería" de los presupuestos de la Junta en la prevención de la violencia machista y propuso un "gran pacto" en el que participen todos los partidos, las instituciones y la sociedad.

Juan Marín también estaba en Málaga, con Albert Rivera e Inés Arrimadas. Allí se celebraba el acto central de campaña de Ciudadanos, pero los naranjas no previeron nada especial, más allá de un tuit del candidato escrito a primera hora y dejando claro que su "pensamiento" está con todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista.

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, dedicó el único acto del segundo domingo de campaña a participar en la marcha convocada por el 25-N en Cádiz. La dirigente de Podemos aseguró el feminismo "está llamado a ser la barrera de contención de la extrema derecha", y marcó las diferencias entre la forma de defender a las mujeres de su formación y la del PSOE.

Rodríguez adelantó que la coalición que lidera propondrá destinar un 5% del presupuesto andaluz a políticas que fomenten la igualdad de género porque considera que existe violencia material, con la brecha salarial entre hombres y mujeres, además de violencia simbólica e institucional.

Respecto a las diferencias con el PSOE, dijo no entender por qué los socialistas no aceptaron el derecho al aborto en clínicas públicas sino en las concertadas. Y lamentó que la Junta no acabe con la "precariedad" y la "explotación" en sectores subcontratados muy feminizados, como las cuidadoras, las monitoras de educación especial o las limpiadoras.