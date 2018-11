Susana Díaz moviliza a las mujeres en Almería para frenar "el machismo y la xenofobia"

La candidata del PSOE a la reelección, Susana Díaz, pidió ayer a las mujeres que mantengan vivo el espíritu de las manifestaciones del 8 de Marzo para frenar el "creciente" movimiento "machista y xenófobo" de la derecha. En el noveno día de campaña para las elecciones del 2 de diciembre, Susana Díaz eligió Almería, una provincia en la que la última encuesta del CIS otorga a Vox un diputado.

Sin hacer referencia directa a este partido en su intervención ante unas 200 personas en un foro organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres del Almanzora en Olula (Almería), Díaz se ha mostrado convencida de que "aumenta" el movimiento machista y xenófobo de los partidos de derecha. Como ejemplos, ha citado la llegada a la presidenta de EEUU de Donald Trump, para advertir contra los posibles "retrocesos" en la igualdad de las mujeres. Por ello, les ha pedido que "no bajen la guardia"

En un reivindicativo discurso, un día antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la socialista tuvo palabras de recuerdo para la ex ministra socialista Carme Chacón, cuya familia es de Olula, y adimitió: "Ahora soy más feminista cada día, más que cuando era joven".

También confesó que cuando entró política lo hizo por la igualdad y que, con el tiempo se ha dado cuenta de que los techos de la mujeres "no son de cristal sino de hormigón". Pese a que Andalucía es una "referencia nacional" en las iniciativas y normas por la igualdad de las mujeres, Díaz cree que la igualdad diaria y cotidiana "no es todavía real". En su discurso, cargado de propuestas, pidió poner fin a la brecha salarial y también que los permisos de paternidad y maternidad sean igualmente retribuidos y no transferibles.