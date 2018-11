"El PSOE hará lo imposible para que no gobierne el centroderecha"

-¿qué dos proposiciones de ley planteará con más urgencia en la Cámara al iniciar la legislatura?

-Para Sevilla es fundamental que se obligue por ley la construcción de la red completa del Metro. Para mi provincia y para Andalucía, que los derechos sociales -educación, salud y servicios sociales- estén garantizados y mejoradas su eficacia y eficiencia.

-Lleva varios quinquenios en política y ha sido candidato al Parlamento, al Ayuntamiento, al Congreso... ¿Las campañas no son lo que eran?

-Son distintas. Se viven con tensión. Creo que la organización y la planificación son las mismas, eso es vital; pero hoy están las redes sociales y se llega de un modo distinto al público.

-Y usted está convencido de que sirven de algo...

-Las campañas son imprescindibles. Al inicio de la campaña había más de un 30% de votantes indecisos. Por eso son necesarias.

-El ritmo es frenético. ¿Les queda tiempo para dormir?

-Se duerme, pero se descansa poco. Cuando uno está cansado le cuesta conciliar el sueño. En mi caso, me despierto sobre las 06:30 y repaso lo que tengo que hacer en el día. Después no tienes tiempo y suelen surgir incidencias a las que hay que dar respuesta inmediata.

-De lo que hace en el tiempo libre ni le pregunto...

-Pues, si puedo, echar un poco la cabeza hacia atrás.

-Pues está perdiéndose la que está armándose con los jueces. Están más en la tele que los políticos.

-Como miembro de la carrera judicial, creo que la independencia del Poder Judicial, lograda en la Constitución del 78, hay que defenderla a capa y espada. Yo siempre defenderé esa división de poderes, es la que garantiza nuestras libertad y nuestro derechos.

-Como juez y legislador en la próxima legislatura, ¿qué reformas considera pendientes en el ámbito judicial?

-Sobre la organización del gobierno de los jueces, ha habido varios modelos de designación de los vocales del CGPJ. Yo soy partidario del surgido de la Constitución: los jueces y magistrados elegían a doce, el Congreso elegía a cuatro y el Senado a otros cuatro. Es el modelo que me gusta y el que ha presentado Pablo Casado en una enmienda en el Senado.

-En el sondeo electoral publicado en esta casa se estima que el PP pierde un escaño en Sevilla y que el PSOE pueda perder incluso dos. ¿El fin del bipartidismo es una buena noticia?

-Lo primero que quiero es expresar mi respeto por la decisión de los votantes. Sí creo, y ahí están lo datos, que el bipartidismo ha aportado muchísimo a la sociedad española en los últimos cuarenta años, periodo en que han surgido otras opciones que han durado una o dos legislaturas. Creo que, con el tiempo, habrá dos opciones, una que parta del centro hacia la izquierda y otra del centro hacia la derecha.

-Pongámonos en el escenario del día después, del 3 de diciembre. ¿Es dable un acuerdo de Gobierno en minoría con Ciudadanos o el PSOE lo bloquearía?

-El PSOE hará lo imposible para evitar que un bloque de centroderecha pueda gobernar.

-¿Se señalará Andalucía como hizo en la Transición para acabar con el mismo café que Cataluña o el País Vasco cuando llegue la reforma constitucional?

-Por supuesto, si no fracasaríamos. Para seguir siendo el contrapeso del independentismo catalán y posible independentismo vasco, Andalucía tiene que ser fuerte y que crea en el modelo constitucional, algo que sólo garantiza el PP y Juanma Moreno.

-¿Cree que la reforma constitucional por venir lo pillará en un escaño?

-Si el resultado de las próximas elecciones propicia un consenso como el que reunió la Constitución del 78, sería bueno que me cogiera en el escaño. Soy un enamorado de la Transición, me cogió en la facultad de Derecho y fui testigo de las renuncias de los políticos de uno y otro signo en pro del interés general.

-¿Lo paran mucho por la calle para decirle lo que lo echan de menos como alcalde o ministro?

-Agradezco el cariño de la gente, pero una etapa y la otra, en las que disfruté y pasé malos momentos, ya pasaron. Ya no soy ni alcalde ni ministro. Y cuando cierro una cartera, la cierro.

-Un amigo se pregunta si las primarias las carga el diablo.

-No ha sido un modelo habitual en el PP, pero se decidió en el último congreso. Ya las hemos pasado y ahora se están cerrando algunas disfunciones que se produjeron. Creo que ha llegado el momento. El militante quiere participar de las decisiones y no hay que temer a las primarias sino acostumbrarnos para que no surjan resquemores que cuesten resolverse.