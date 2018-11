El PP califica de "revolucionario" su plan fiscal para las empresas

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se reunió ayer con representantes de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), en un encuentro donde defendió la "revolución fiscal" que su partido llevará a cabo si consigue gobernar en Andalucía tras el 2-D.

Esa "revolución fiscal" a la que hizo referencia García Egea -que estuvo acompañado del candidato del PP por Córdoba a las andaluzas, José Antonio Nieto, y el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina- conlleva, según explicó, un programa de incentivos fiscales, la bajada del impuesto de sociedades, la eliminación del impuesto de sucesiones y una "simplificación" de los trámites administrativos a los que se enfrentan los empresarios andaluces.

En este sentido, el secretario general del PP criticó que, para el empresariado cordobés, "no puede ser más fácil vender productos en Berlín que mirar un expediente en la Junta de Andalucía en Sevilla". "Hoy Andalucía y Córdoba necesitan más empresarios, más apoyo por parte de la Junta de Andalucía o, por lo menos, menos incordios a la gente que desarrolla su actividad profesional".

García Egea también manifestó la falta de interés del gobierno andaluz con Córdoba y su desarrollo empresarial. Con ello, apuntó que está parado el desarrollo de suelos industriales en la provincia por lo que entiende que "la Junta no tiene a Córdoba adecuadamente atendida". El popular viajó también a Añora, un municipio al que puso como ejemplo. La localidad, afirmó, "ha conseguido, en una zona donde la Junta no presta atención por ser referente, colocar su municipio en el mapa del mundo". Con ello, García Egea señaló que "no hace quien puede si no quien quiere, la Junta puede y no quiere ayudar a Córdoba".

Por su parte, el presidente de CECO, Antonio Díaz, señaló que durante el encuentro se presentó al PP el documento La empresa motor de desarrollo social, elaborado por todas las confederaciones de empresarios andaluzas para mostrar las "necesidades para que esta Andalucía piense en empresa, estabilidad política y libertad política".

Por su parte, Nieto comentó que la visita al empresariado cordobés es "un paso obligado que nos encanta hacer cada vez que hay proceso electoral, pero también lo hacemos cuando no lo hay". Según Nieto, "vivimos un momento de transformación y estos momentos tienen que servir para que Andalucía cambie a mejor". El popular recordó que aprovechando el tirón se puede "salir de todo lo malo en lo que aparecemos -fracaso escolar, desempleo, listas de empleo- y aparecer en los primeros lugares de dinamización empresarial".