Nieto advierte de que, frente a las modas, el único voto útil es el del PP

Nadie quiere tomarse demasiado en serio las encuestas pero todos las siguen con más o menos preocupación. Los partidos se refirieron ayer al sondeo publicado por el Día sobre intención de voto en Córdoba, que dejaría al PSOE en primera posición aunque con el peor resultado de su historia, mientras que el PP, también a la baja, le ganaba la batalla a Cs y Adelante Andalucía se sitúa como segunda fuerza.

El más claro en su posicionamiento fue el candidato número uno del PP por Córdoba, José Antonio Nieto, quien aseguró que "frente a partidos que se ponen de moda, el único voto útil que garantiza el cambio es el PP". Nieto se refirió, sin nombrarlo, a Vox, la formación que está en auge y que, a pesar de que no obtendría representación, puede interferir en que los populares y Cs no logren la suma para gobernar. "Los ciudadanos de bien tienen que saber que el único voto que puede garantizar el cambio, que está cerca, es el PP; otros pueden ir a la basura o para apoyar a que se continúe con 40 años de socialismo", advirtió. "El votante que quiera cambie no tiene que tirar su voto", insistió.

El número tres del PSOE al Parlamento por Córdoba, Jesús María Ruiz, también se refirió a la encuesta y aseguró que su partido "está volcado en llegar a todos los ciudadanos para explicar lo que hemos hecho en esta legislatura y volver a pedirle su confianza". Para Ruiz, el PSOE es "garantía de estabilidad y seguridad" y se mostró confiando en que van a poder renovar el apoyo al partido.

El candidato de Podemos por Córdoba David Moscoso afirmó ayer que de la encuesta "se desprende una enorme responsabilidad histórica, que obliga a Adelante Andalucía a frenar a las derechas y ofrecer una alternativa progresista para nuestra tierra". Además, apuntó el candidato, que "en Andalucía hay ganas de cambio, por eso animamos a la ciudadanía a la participación, animamos a que salgan a la calle el día 2 de diciembre a votar". "Apelamos a que el 2D se convierta en un día histórico para cambiar el futuro de nuestra tierra", dijo Moscoso, quien añadió que "nos encontramos plenos de ilusión y esperanza porque tenemos el sueño de que Andalucía esté en el lugar que se merece".

El candidato número uno de Ciudadanos por Córdoba, Francisco Carrillo, aseguró ayer que "somos prudentes cuando hablamos de encuestas, porque sabemos que la más importante es la que se le haga a todos los andaluces el 2 de diciembre". Ese día, añadió el candidato, "aspiramos a obtener la confianza y el voto de los dos millones de personas que ahora no se sienten representadas por ningún partido, para que vuelvan a encontrar la ilusión y la esperanza en Ciudadanos, un proyecto que cree en ellos y que pondrá a Andalucía en el lugar que se merece". Si votan a Cs, según Carrillo, "no se van a equivocar, seremos dignos de ese voto y de esa confianza" para lograr una "Andalucía mejor".