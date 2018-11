Montserrat afirma que el único voto útil para echar a Díaz es el del PP

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, aseguró ayer que el "único voto útil" para evitar que Susana Díaz siga gobernando la Junta de Andalucía "es el del PP" y se ha dirigido directamente a los que votaron en su momento a Ciudadanos (Cs) o piensan hacerlo ahora ya que, apuntó, "ese partido os ha traicionado". La que fuera ministra de Sanidad recordó que la formación naranja "dijo que no iba a pactar con Susana Díaz" en las anteriores elecciones autonómicas y, sin embargo, lo hicieron, por lo que "ya traicionó a los andaluces". Pero la portavoz popular en el Congreso también puso como ejemplo el caso de Cataluña, donde Cs ganó las elecciones "y por primera vez ganó el constitucionalismo, pero no hicieron nada para evitar que los independentistas gobernaran otra vez". Esta fue, dijo Montserrat, la segunda traición del partido del Albert Rivera. La tercera -y más reciente- ha sido la de la moción de censura ya que, "fue Rivera quien abrió la puerta a esa moción al decir que la legislatura estaba finiquitada". Así, culpabilizó a Cs de que ahora "nos gobierno el independentismo, el populismo y los amigos de ETA".

Por el contrario, el PP es "el único partido que no ha pactado con el PSOE de Susana Díaz" y, además, el que se ha comprometido ante notario a no hacerlo. Así, pidió a esos votantes que se han sentido traicionados que "el único voto útil es el PP para que Susana no permanezca ni un día más en la Junta de Andalucía". "Votar a cualquier otra fuerza va a hacer que Susana Díaz permanezca cuatro años más", insistió Montserrat.

Díaz y Sánchez son el problema y Moreno y Casado la solución, según el PP

La portavoz del PP en el Congreso aseguró que "mientras Susana Díaz y Pedro Sánchez son los causantes de los problemas de Andalucía y de España, Juanma Moreno y Pablo Casado son la solución". El PSOE, según Montserrat, "tiene dormida a esta región, que lo tiene absolutamente todo para liderar el crecimiento" económico, insistió. El PP, por tanto, "somos la solución para reactivar, para mejorar, para que Andalucía sea el líder económico que necesita España, porque lo tiene absolutamente todo: la capacidad, las ganas, el talento y el territorio en sí mismo".

La dirigente popular recordó algunas de las medidas que se incluyen en el programa del PP. "Ofrecemos bajar los impuestos de todos los andaluces y, sobre todo, dar oportunidades a los jóvenes, para que no tengáis que dejar vuestros pueblos, vuestra querida Andalucía", dijo.

Montserrat se refirió a las distintas encuestas publicadas estos días sobre los posibles resultados electorales y aseguró que "la verdadera encuesta" sobre el resultado de los comicios andaluces tendrá lugar "el próximo 2 de diciembre", y ella está "convencidísima de que el PP va a ganar las elecciones", porque votar a los populares supone el "único voto útil", el "único real y efectivo" para evitar un nuevo gobierno de la socialista Susana Díaz.