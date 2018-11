Maroto llama a confiar en el PP para acabar con "un régimen de 40 años"

El vicesecretario general del PP, Javier Maroto, insistió ayer en Córdoba en que "quienes apuestan por el cambio al régimen socialista de 40 años tienen que confiar en el PP". Y lo argumentó defendiendo que el PP de Andalucía, "el del número uno por Córdoba, José Antonio Nieto, y el del candidato a la Junta, Juanma Moreno, es hoy el partido que propone a los andaluces que están cansados de 40 años de régimen ofrecerles la oportunidad de un cambio". Antes de reunirse en la ciudad con afiliados del partido, Maroto destacó que el PP es el partido de todos aquellos que quieren "el cambio de verdad" en Andalucía, "el cambio sin medias tintas; y digo esto porque hay muchas personas que pueden pensar en el cambio, pero inclinarse por partidos en los que no sabemos si van a obtener alguna representación o pueden votar opciones de cambio, de partidos que proponen el cambio, pero que como en el caso de Ciudadanos ya han votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez, que ya han votado a favor de Susana Díaz". Por lo que se preguntó "¿si ya han votado una vez a favor de ambos, por qué no lo van a hacer una segunda vez?". "Para aquellos andaluces que compartan la misma duda que tengo yo y que tiene una mayoría de andaluces, la respuesta con el PP no hay dudas, si el PP tiene una mayoría sólida, sí habrá cambio, y queremos representar a esa mayoría de andaluces que hay que poner de una vez por todas final a un régimen, por que es lo que es, de 40 años de Susana Díaz y de socialismo en Andalucía", sentenció Maroto.

Mientras, Nieto insistió en que el PP está demostrando "dos cosas muy importantes". La primera de ellas "que no nos avergonzamos de nuestras siglas, como hacen otras o como hacen otros". Y la segunda, "que estamos encantados con la presencia y el apoyo de nuestros líderes nacionales en esta campaña, pero que eso no tapa la imagen de nuestro presidente regional, Juanma Moreno, o de los candidatos, como es mi caso, en Córdoba; en otros casos sé que el candidato es Rivera o Arrimadas o Teresa Rodríguez, pero no aparecen los que de verdad se presentan en cada territorio". Nieto defendió que "eso representa bastante bien la filosofía de cada partido político", El candidato por Córdoba aprovechó para denunciar que a Cáritas se le ha recortado en la Casa de Acogida Madre del Redentor -que visitaron por la mañana- "casi el 50% de la aportación que recibía de la Junta de Andalucía en la atención a los sin techo, que son los pobres entre los pobres, y que tienen que hacerlo en su inmensa mayoría con fondos propios". Y también aprovechó para denunciar "ese camelo de la escolarización gratuita de cero a tres años, que la están soportando los centros adheridos a la red, porque son ellos los que están sufriendo las vacantes cuando la Junta asegura que el 11%, que son los centros públicos, los llena con las peticiones de los padres y madres, que se encuentran que de gratuita, nada".