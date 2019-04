El PSOE presenta una listas en las que repite el 66% de los candidatos a alcalde

En el PSOE andan con la moral alta después de su triunfo en las elecciones generales del 28 de abril. Por ello, apenas 48 horas después de esos comicios, el secretario general de los socialistas cordobeses, Antonio Ruiz, ha dado cuenta de lo que será su propuesta para la convocatoria del 26 de mayo en los 77 municipios, si bien ha dejado claro un mensaje: “ganar no es suficiente”.

Y es que el PSOE cordobés entiende que habrá más de un pacto a la andaluza tras las municipales, sobre todo en aquellas localidades en las que el entendimiento entre otros partidos sea posible.

Antonio Ruiz ha explicado que de los 77 cabezas de lista, 51 de ellos repiten (el 66%) respecto a la convocatoria de 2015 y 26 dan un paso al frente por primera vez. Además, 55 son hombres y 22 mujeres (el 28%) y tienen una media de edad de 46 años, siendo la más joven, con 28 años, la candidata de La Guijarrosa, Rocío Sánchez. También apuntó que “son listas hechas no para presentarse a unos comicios o para ganar, sino para gobernar”.

Ruiz, que ha estado acompañado por la vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Lola Amo, ha recordado que quedan solo 27 días para la nueva cita con las urnas y ha afirmado que “el PSOE aspira a gobernar en todos y cada uno de los municipios de la provincia y a mantener el gobierno de la Diputación provincial”.

“Los socialistas siempre hemos dicho que el municipalismo es la raíz de nuestras políticas, pero creo que no es solo la raíz, es también el tronco y las ramas, porque los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía”, ha señalado Ruiz, que ha añadido que “la primera puerta a la que llama un vecino o una vecina cuando tiene un problema es a la de su alcalde o alcaldesa, del que espera siempre una solución, una respuesta”.

Según el líder de los socialistas cordobeses, “el PSOE de Córdoba llega a las elecciones municipales del próximo mes de mayo con los deberes hechos, tanto en aquellos municipios en los que gobernamos como en aquellos en los que estamos en la oposición”.

Y precisó que “ya sabemos que ganar no es suficiente, hay que ganar bien para asegurarnos el gobierno de la mayoría de los municipios, por eso, la campaña que diseñaremos los socialistas cordobeses será, como siempre, de cercanía, porque sabemos que cuando la ciudadanía se moviliza se puede parar a la derecha retrógrada que no cree en el municipalismo, que no cree en las diputaciones, que pretende dejar sin competencias a los ayuntamientos, porque no creen en la cohesión territorial y social”, ha añadido.

Frente a ello, según el secretario general de los socialistas de Córdoba, el PSOE apuesta por el municipalismo para que “los municipios sean el primer dique de contención de las políticas nefastas de la derecha en Andalucía”, en alusión a esa posibilidad de pactos en los municipios.

Ruiz ha recordado que el PSOE gobierna hoy en 45 municipios de la provincia y que de los 907 concejales que hay en la provincia, 406 son socialistas, “unas cifras que aspiramos a mejorar el próximo 26 de mayo, para que las candidaturas socialistas consigan los mejores resultados y logremos el mayor número de alcaldías posibles”.

Para el secretario general de los socialistas cordobeses, “estamos seguros de que el próximo 26 de mayo vamos a superar estos datos y lo haremos porque contamos con los mejores candidatos y candidatas, con las mejores candidaturas y con las mejores propuestas”, ha subrayado Ruiz, que ha afirmado que “nuestras listas están formadas por hombres y mujeres que vienen a la política a ofrecer lo mejor que tienen, su tiempo, su experiencia y su compromiso con sus vecinos y vecinas”.

Respecto a la campaña, indicó que la afrontan “con la ilusión por llenar de socialismo todos los rincones de la provincia, pidiendo a la ciudadanía la confianza en nuestros candidatos y candidatas porque son ellos y ellas la garantía de que sus pueblos puedan seguir avanzando”, expuso el también presidente de la Diputación.