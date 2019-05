Podemos quiere que la Iglesia pague el IBI por edificios como la Mezquita

Delante de la Puerta del Perdón de la Mezquita-Catedral, la candidata de Podemos a la Alcaldía, Cristina Pedrajas, ha detallado las propuestas en materia de fiscalidad con las que su formación se presenta a estas elecciones municipales.

Para que la “justicia fiscal sea una realidad”, tienen que “pagar más quienes más tienen o más ganan para que nuestra ciudad salga adelante y no haya nadie que se quede atrás por nacer un barrio o en otro”, ha afirmado Pedrajas.

La líder cordobesa de Podemos ha denunciado que el Obispado recaude cada año “13 millones de euros” por la venta de entradas y, sin embargo, “no pague IBI ni contribuya con esa cantidad enorme de dinero que gana al coste de la limpieza y la seguridad del entorno, servicios sin los cuales sería inviable que el monumento fuera visitable”.

“La pregunta no es si hay que pagar impuestos o no, sino quién tiene que pagarlos y a quién hay que rebajárselos”, ha dicho Pedrajas.

Para conseguir “justicia fiscal”, la alcaldable de Podemos ha anunciado que su formación hará un “estudio exhaustivo” del catastro para actualizarlo y saber con exactitud cuántos edificios a nombre de la Iglesia Católica están dedicados al culto y a acción social y cuántos a actividades económicas.

“Por supuesto, los edificios dedicados al culto religioso o a acción social no pagarán el IBI, en cumplimiento con la ley, pero el resto de bienes inmuebles como la Mezquita tendrán que contribuir y pagar impuestos como los paga cualquier persona de a pie en nuestra ciudad, mientras que recuperamos la propiedad para los cordobeses y cordobesas del monumento tras la usurpación por parte del Obispado”, ha subrayado Pedrajas.

“La limpieza y la seguridad de los alrededores del monumento no se paga solo, lo pagan los ciudadanos de a pie con sus impuestos y no es lógico que la gente sencilla pague impuestos y el Obispado de Córdoba, que ingresa 13 millones de euros al año sólo en entradas, no contribuya en nada a mantener el monumento”, ha detallado Cristina Pedrajas.