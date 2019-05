El PP exige de nuevo un plan integral en Huerta de la Reina

El PP ha vuelto a pedir el desarrollo de un plan integral en Huerta de la Reina. En esta ocasión ha sido el número 3 de la lista de los populares a la Alcaldía, Salvador Fuentes, el que ha hecho la demanda tras visitar el barrio y quien, además, ha comparecido junto a miembros de la asociación de vecinos Vial Huerta de la Reina.

No es la primera vez que el PP reclama la puesta en marcha de este plan, ni tampoco la primera vez que ha llegado al Ayuntamiento -se aprobó en el pleno de enero de 2016- y, además, ha sido una de las últimas promesas electorales que ha hecho la alcaldesa y candidata a su reelección, Isabel Ambrosio.

Fuentes ha recordado que el desarrollo del proyecto ya se acordó en el Pleno y, sin embargo, en este tiempo no se ha llevado a cabo. "Si la alcaldesa se comprometió y no ha dado respuesta que no venga ahora a resolver un problema de hace cuatro años", ha lamentado.

Problemas de iluminación, de poda del arbolado o la necesidad de que se habilite un parque infantil en la zona son algunas de las demandas que ha planteado el edil del PP, además de la mejora en la recogida de la basura y de los contenedores instalados.

Dado el desarrollo de la campaña electoral, Fuentes ha reconocido que durante estos días y antes del próximo 26 de mayo "todos -los partidos- vendremos aquí para prometer la catedral y no se ha hecho nada".

Mientras, el vicepresidente de la asociación de vecinos Vial Huerta de la Reina, Juan Luis Nieto, ha explicado que el pasado mes de enero mantuvieron una reunión con la alcaldesa en la que pusieron sobre la mesa todas las deficiencias y "me dijo que nos iban a dar respuesta y no se ha hecho nada".

"Lo único que queremos son respuestas, que todos los partidos vengan y vean la situación del barrio y se comprometan con hechos", ha reiterado.

Entre sus demandas se encuentran la limpieza del chimeneón, que según Nieto -han venido a limpiar hace poco- , la insonorización del campo de baloncesto -o un horario de uso más reducido para evitar molestias a los vecinos-, mayor seguridad y la coordinación de efectivos policiales.