El candidato a la Alcaldía de Córdoba por Vox, Rafael Saco, ha anunciado que su formación, si llega a la Alcaldía tras las elecciones del 26 de mayo, construirá doce piscinas y "repararemos tres que no están en buenas condiciones, repartidas en los diferentes barrios de Córdoba, una medida de la que se beneficiarán y podrán disfrutar muchos miles de cordobeses”.

La formación de Santiago Abascal en Córdoba entiende que “en nuestra ciudad, con las temperaturas tan extremas que tenemos, combatir el calor y poder echar una tarde de verano con la familia o los amigos en una piscina de tu barrio no debería ser un lujo sino un derecho y eso es lo que vamos a conseguir”

Para Saco, “en una ciudad como la nuestra, en la que el calor aprieta desde mayo hasta octubre parece mentira que ningún gobierno municipal haya pensado en la de familias que hay que tienen que pasar las tardes de verano y los fines de semana en sus pisos encerrados con el aire acondicionado –el que lo tenga- porque si no tienen piscina propia o no pueden permitirse pagar un club privado, no tienen dónde ir”.

Con Vox, “los vecinos de Cañero, Fidiana, Fátima, Fuensanta, Santuario, Fray Albino, Sector Sur, Guadalquivir, Naranjo, Moreras, Miralbaida, Huerta de la Marquesa, Parque Cruz Conde, Santa Rosa-Valdeolleros y Electromecánicas podrán disfrutar del verano que se merecen, a un paso de su casa, en su barrio. Podrán, en definitiva, vivir mejor que es lo que Vox quiere para todos los cordobeses”.

Esta iniciativa, ha señalado el cabeza de lista por Vox, “tendría un coste perfectamente asumible por las arcas municipales, unos 15 millones de euros, y, además, contribuirá a la creación de empleo porque igual que ocurre con el resto de las instalaciones deportivas municipales, se sacaría a concesión para la gestión de la zona de restauración, ocio, jardinería y mantenimiento de las mismas”.