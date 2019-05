El candidato de IU a la Alcaldía de Córdoba, Pedro García, ha anunciado que si sale elegido dedicará un 25% del presupuesto a cultura ya que cree que este sector puede ser un gran generador de riqueza.

El alcaldable de Izquierda Unida ha apostado, durante la parada electoral organizada por la Asociación de la Prensa, por organizar paquetes turísticos culturales que traigan a la ciudad un turismo de calidad.

A su vez, se ha ensalzado como el único candidato a la Alcaldía que habla de temas concernientes a la cultura como sector generador de empleo y, por otra parte, cree que es necesario que haya una "programación más democrática", esto es, que las actividades lleguen a todos los barrios.

Entre las propuestas de García está la protección del Casco Histórico

Igualdad es otro de los puntos que García ha defendido en su intervención. Así, ha manifestado que su plan es consignar un 5% del presupuesto a dicha delegación y así ayudar al desarrollo del Plan Transversal de Género. Todo ello dentro de la visión de Córdoba como ciudad feminista.

Entre las propuestas que ha desgranado destaca el desarrollo de un cinturón verde con la construcción del parque de Levante y el parque del Canal y "seguir reequilibrando los barrios".

Esto hace referencia al "equilibrio inversor" entre los diferentes barrios de la ciudad para que todas tengan los servicios básicos. García puso como ejemplo los cinco millones de euros que el Ayuntamiento ha destinado en estos cuatro años al Distrito Sur, una de las zonas con mayor índice de pobreza.

Otro de sus proyectos es la protección del Casco Histórico en lo que a viviendas de alquiler turístico se refiere porque "como no tomemos medidas ya, los vecinos van a hacer las maletas", ha aseverado.

En este sentido, una de las medidas que ha querido llevar a cabo en las últimas semanas desde la Gerencia de Urbanismo es la suspensión de licencias para pisos turísticos, un aspecto sobre el que, según replicó la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento no tiene competencias legales.

Además, el alcaldable de IU ha destacado que, si gobierna su partido, dotaría al Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) de otro modelo que resulte más útil para los empresarios. A su vez, quiere dar un impulso a los proyectos deportivos como San Eulogio y el Pabellón de la Juventud.

En esta parada electoral, Pedro García ha criticado la gestión del área de Deportes que ha hecho Antonio Rojas que, a su parecer, es "la peor junto con la que hizo el PP" ya que no ha impulsado ni un solo equipamiento e incluso hay subvenciones que no se han dado.

García, que no ha hecho ninguna autocrítica durante su intervención, ha señalado que "Podemos no existe en Córdoba" como estructura, a la vez que ha destacado que "no tenemos complejos" a la hora de hacer pactos para evitar que gobierne la derecha.