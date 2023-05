Hacemos Córdoba denuncia que el Ayuntamiento está viviendo sus días más oscuros

Hasta la puerta de Capitulares se ha ido el alcaldable de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, para denunciar que el Ayuntamiento de la ciudad está viviendo sus días "menos trasparentes y más oscuros" de los 44 años de democracia. "Estamos tremendamente preocupados e indignados por la situación que se está generando por parte del gobierno municipal en el Ayuntamiento; vivimos una situación lamentable que sitúa a este Ayuntamiento con casos de presunta corrupción que hacen tambalear la buena gobernanza y las buenas maneras que ha tenido siempre esta ciudad", ha sentenciado Hidalgo.

El candidato de la formación de izquierdas se ha referido al caso Infraestructuras, por el que el concejal que era responsable de ese departamento "ha sido detenido y aunque ya no tiene ninguna responsabilidad de gobierno, sigue ostentando el acta". Hidalgo se ha referido así a David Dorado, del que ha añadido que, además, ha realizado unas declaraciones "que, de ser ciertas, nos sitúan en una situación muy grave".

También se ha referido a "otro caso de presunta corrupción, de prevaricación, por parte del concejal delegado de Hacienda, Salvador Fuentes", que tendrá que presentarse ante el juez por suspender el festival Crazy World. Hidalgo se ha quejado de que a Fuentes no se le ha cesado, al menos cautelarmente, de sus responsabilidades de gobierno, siendo una persona que está en un proceso judicial investigado". El alcaldable por Hacemos Córdoba ha añadido que "esta situación anómala además tiene un premio, que es que en la lista electoral del PP para del 28 de mayo está en el número 2". Esta situación oscura no es buena para la democracia, no es buena para Córdoba y no es buena para el Ayuntamiento", ha sentenciado.

El alcaldable de la coalición de izquierdas también ha criticado la dimisión de quien fuera hasta hace pocas semanas primera teniente de alcalde y responsable de delegaciones como la de Turismo, Isabel Albás, hasta entonces edil de Ciudadanos. "Al decidir abandonar el Ayuntamiento, también decidió abandonar a la gente de la ciudad; todo ello en unos meses en la que la delegación de Turismo es muy importante", ha denunciado. "Ha dimitido y el premio que ha recibido es el de fichar en los puestos de cabecera de lista de otro partido político [el PP]; o sea, un transfuguismo encubierto, una irresponsabilidad total", ha criticado.

"La gente no lo entiende, nosotros no lo entendemos y éticamente no es de recibo. Desde Hacemos Córdoba creemos en un gobierno trasparente, honrado, con vocación de servicio, que ponga a las personas en el centro de las políticas y en el interés de la mayoría social. Y el gobierno municipal que tenemos es todo lo contrario a eso que esperamos", ha concluido.