–¿Por qué decide dar el salto a la política?

–Es la pregunta del millón. Siempre he tenido inquietud política, siempre he estado muy pendiente de qué pasaba fuera de nuestro minimundo, siempre he estado muy al tanto de la política, pero no me gustaba lo que había, veía a los mismos de siempre, veía las palabras de siempre, veía la inoperancia de siempre...con ese panorama sentía que votaba muchas veces por obligación, en blanco.

–¿Por obligación?

–Sí, porque me parecía que había que participar para poder quejarte. Pero sí, siempre he estado al tanto de la política y siempre pensando que a lo mejor se podían hacer las cosas de otra manera.

–¿No considera que ha dado ese salto en un momento en el que la gente está muy desencantada de la política?

–Sí, precisamente por eso. Tengo dos hijos, el mayor de ellos tiene 18 años, y ya desde hace unos cuantos de años me dice que los políticos no hacen nada más que robar y que están todo el día que no hacen nada. Me pregunto cómo es posible que se haya llegado a un punto en el que la gente que viene por detrás de nosotros tenga esa consideración de la clase política. Creo que hay que poner con hechos fin a esa consideración de la política.

–¿De dónde llega Eva María Timoteo a la política?

–Yo soy procuradora. Trabajo en mi despacho con dos de mis tres hermanos, que también son juristas, por lo que las comidas familiares se puede imaginar que son apasionantes entre comillas...hablé con ellos y...es que yo cuando empecé a conocer y a escuchar a Albert Rivera me identificaba con lo que decía. Hablé con mis hermanos y les dije que me iba a afiliar a Ciudadanos (Cs) porque por fin había encontrado un sitio donde me siento a gusto políticamente, les dije voy a ver qué pasa cuando conozca a las personas que conforman Ciudadanos.

–Y se afilió

–Sí, me afilié hace dos años. Me encontré a mucha gente con sus trabajos y con ganas de dedicar el tiempo libre que tenemos a intentar cambias las cosas.

–Dos años de afiliada y le proponen ir en las lista al Ayuntamiento de Córdoba en un puesto que potencialmente es de concejala, ¿qué puede aportar a Córdoba?

–Los procuradores en los tribunales somos gestores procesales, básicamente. Estamos acostumbrados a que la justicia vaya lenta, porque todo el mundo se ha acostumbrado a ello, y nosotros somos precisamente los encargados de agilizar el proceso, de evitar dilaciones indebidas, y yo digo que lo que yo llevo 25 años haciendo en mi trabajo a nivel privado por qué no intentar hacerlo en el ámbito de la gestión pública. Nos hemos acostumbrado a que las administraciones estén dormidas y a que los proyectos se eternicen, creo que eso tengo una experiencia en la gestión y vengo a poner mi granito de arena.

–Ha hablado de que al afiliarse se encontró en Ciudadanos a mucha gente como usted con sus trabajos al margen de la política, algo que contrasta con aquellos que se han tomado la política como su única profesión

–Creo que la gente no puede pensar en vivir de la política y creo que ese ha sido el problema principal que ha sufrido a la política, que los políticos se han convertido en profesionales de la misma. Creo que en política debes entrar con el respaldo de que cuando quieras irte o te vayas tengas un sitio al que volver. Si no tienes donde volver estás hipotecado y un gestor público hipotecado creo que sería un mal gestor público.

–¿Por qué hay que votar a Cs?

–Porque somos personas que no nos gusta lo que vemos y que pensamos que se puede gestionar de otra manera. Somos un partido moderno en el que hay gente que viene de todos los ámbitos de la vida civil y donde cabe gente que piense más en vamos a mejorar las cosas que en el color desde el que se tienen que mejorar esas cosas. Somos un partido que aportamos a la política la experiencia de haber sido nuestros propios gestores como empleados por cuenta propia o ajena, algo que creemos que podemos extrapolarlo a la gestión pública. Porque Ciudadanos es un partido que piensa en objetivos y no tanto en ideologías.

–Ese pensar en objetivos más que en ideologías que usted refiere es algo que puede no entender el votante cuando igual pactan tanto con el PSOE como con el PP...

–Creo que eso que algunos partidos intentan demostrar que es un defecto no se han dado cuenta de que en realidad es una virtud, es una virtud esa capacidad de llegar a acuerdos. Uno en su vida diaria nunca hace lo que quiere, siempre eres tú y tus circunstancias. Tú tienes tu manera de vivir y tú tienes tus valores y tus principios, pero yo me tengo que poner de acuerdo todos los días con los que tengo alrededor para llegar a un objetivo común. Si a mí me aporta ayuda una personas que está más a la derecha que yo o más a la izquierda y coincidimos, por supuesto que vamos juntos al objetivo común.